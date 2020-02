Murió la actriz Beatriz Bonnet: tenía 89 años

En el género musical brilló con luz propia. Su amor -correspondido- por el teatro comenzó en 1956, Mariano Mores buscaba una actriz joven para su obra Cuando las mujeres dicen sí que protagonizaban Elena Lucena y Enrique Serrano, Beatriz que era cantante lírica, se presentó a la prueba con un vestido simple pero amorosamente hecho por su mamá, en su mano llevaba dos partituras: "Estrellita" y "Chiri- biri-bim". "No sé por qué me hicieron pasar primero, porque nadie me conocía. Pero canté y Mariano dijo: 'Esta es la chica que yo preciso'", contó. De nada valieron las quejas de las madres de las otras 50 postulantes, Mores ya tenía su elegida. Lejos de "dormirse en los laureles", empezó a estudiar actuación con Hedy Crilla, una reconocida maestra de actores.