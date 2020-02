En defensa del salario y la escuela pública

141297

Los integrantes de la Multicolor de Suteba, ante las paritarias, emitieron un comunicado ante la situación de las paritarias del sector.

Los gobiernos de Macri y Vidal intentaron arrasar con la educación pública y los derechos de las y los docentes. Por el feroz recorte de las obras de infraestructura murieron Sandra y Rubén y las calamidades edilicias fueron moneda corriente. Los salarios perdieron casi un 25% de su poder adquisitivo, cerraron escuelas, intentaron debilitar a los sindicatos, persiguieron con sumarios, etc. Estos ataques los resistimos gracias a la lucha que dimos lxs trabajadorxs y las comunidades durante 4 años, y que también dimos durante los gobiernos anteriores.

Dejaron una deuda impagable, de la que no vimos un sólo peso, pero que convalidó el Congreso y que Alberto Fernández se apresta a negociar. Recibe al equipo del FMI e hizo una gira internacional para garantizar el pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa, ajustando a trabajadorxs y jubiladxs, como con el quite de la movilidad jubilatoria. Axel Kicillof fue un paso más allá, pagó 270 millones de dólares a los especuladores internacionales pero recién pagará el retroactivo de diciembre en marzo, más de un mes después lo que correspondía por acuerdo paritario. El peronismo ha puesto como prioridad "honrar los compromisos" a costa de de los derechos del pueblo, colocando a la educación, la salud, los salarios y las jubilaciones como variable de ajuste ante el FMI y los buitres.

A menos de 15 días de la fecha pautada para el inicio de clases, se hicieron varias reuniones de Paritaria Nacional Docente y de Paritaria bonaerense, pero los gobiernos de Fernández y Kicillof no hicieron ninguna oferta de aumento salarial. Menos aún del presupuesto que sigue congelado hasta abril, dando continuidad a los recortes del macrismo. Tampoco dieron nada para recomponer los salarios luego del ajuste de Vidal. La paritaria de los estatales provinciales ha sentado un pésimo precedente: el gobernador cerró la negociación por decreto, a espaldas de lxs trabajadorxs y sus reclamos.

Reivindicar a la educación pública y sus docentes es una tarea urgente que requiere de presupuesto, no sólo de discursos. Si Macri y Vidal dejaron "tierra arrasada", Fernández y Kicillof deben comenzar por recomponer el salario, compensando la pérdida de estos años, otorgar un aumento que saque a los sueldos docentes de la pobreza, con cláusula gatillo como mecanismo ya conquistado. Las reformas antieducativas, como la de Adultos, EOE, Inicial, Técnica, etc. deben ser derogadas. La situación de la infraestructura escolar es crítica, se debe establecer un plan de obras serio que garantice escuelas seguras y dignas. Urge que el IOMA cumpla con las prestaciones y no aumente sus aranceles.

De estas demandas, que se charlan en todas las escuelas, deberían surgir los mandatos de asamblea que lxs representantes lleven a las reuniones paritarias. Las organizaciones de trabajadorxs deben mantener su independencia de clase. Durante los años de macrismo, la conducción celeste de CTERA y SUTEBA (Yasky, Alesso y Baradel) no unificó las fuerzas para enfrentar de conjunto los ajustes. Antes con los gobiernos de Cristina y Scioli y ahora con el de Fernández y Kicillof, se integraron en distintos cargos y anunciaron, sin ningún mandato, que la cláusula gatillo se debería eliminar. La CTERA y el SUTEBA deben convocar a asambleas y a plenarios para votar el pliego que llevaremos a las paritarias, lxs delegadxs paritarios y las acciones e iniciativas de lucha. Desde las seccionales conducidas por la Lista Multicolor y desde Tribuna Docente llamamos a hacer asambleas en las escuelas, reunir los mandatos en cada distrito y unificarlos en un plenario provincial, que resuelva acciones en defensa del salario y los derechos adquiridos:

-Aumento de salarios. Recuperemos lo perdido, salario inicial igual a la canasta básica ($40.000). Cláusula gatillo para no perder contra la inflación. Todo al básico.

-Inmediato pago del retroactivo. Pago en tiempo y forma de los salarios.

-Derogación de todas las reformas de Vidal. Inmediata anulación de los sumarios.

-Inspección de todos los edificios. Plan de obras para #EscuelasSeguras.

-¡Con $37 no se almuerza! Aumento de cupos y partidas de comedor.

-¡Que el IOMA cumpla! ¡Basta de copagos!

-Defensa de las jubilaciones docentes: el IPS y la jubilación docente nacional no se tocan.

-Eliminación del subsidio a la educación privada .

-No al pago de la deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. Ni un peso para el FMI y los bonistas. Plata para salud, educación, salarios, jubilaciones y todas las necesidades sociales.

-Asambleas y Plenarios para votar el pliego de reivindicaciones, delegadxs paritarios y las acciones a seguir.

TRIBUNA DOCENTE, lista rosa en la Multicolor de SUTEBA.