Comienza el debate oral en el jury al juez Claudio García

21.02 | Policiales Acusado de acoso sexual y violencia laboral

El 26 de febrero dará inicio al debate oral en el jury al juez Claudio García acusado de acoso sexual y violencia laboral por la AJB. El avance del jury y comienzo del juicio oral es un antecedente sin precedentes en el ámbito de la justicia y es el resultado de la lucha que viene sosteniendo la AJB en materia de género desde hace varias décadas, lucha que acompañó el avance del movimiento feminista y su masividad de los últimos años.

Cabe recordar que el magistrado fue denunciado por la AJB ante la Suprema Corte de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de que una trabajadora del Juzgado soportara durante varios meses propuestas sexuales no consentidas y maltrato laboral por parte de García.



La decisión de la trabajadora, el acompañamiento de sus compañeros del Juzgado y del sindicato fueron claves para que el Jury avance, donde quedó demostrado que el magistrado incurrió en actos de acoso sexual, violencia psicológica y violencia laboral, todos ellos cometidos en un marco de violencia de género.



En un comunicado, convocaron "a estar presentes este miércoles a las 8.30 en 7 y 49 -anexo del Senado- de la Ciudad de La Plata, donde realizaremos una conferencia de prensa acompañando a la compañera y a sus compañeros del juzgado que prestarán declaración ese día".



"Desde la Asociación Judicial Bonaerense exigimos la expulsión del Poder Judicial del Juez Claudio García y una sentencia ejemplar del jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, abogados y el presidente de la Suprema Corte para avanzar en una justicia con perspectiva de género y a favor de la clase trabajadora", concluyeron.

EL CASO

En junio del 2017, luego de casi un año de soportar propuestas no consentidas y padecer maltrato, una trabajadora del Juzgado de Familia de Olavarría - con el acompañamiento de la Asociación Judicial Bonaerense- denunció al Juez Claudio García por violencia laboral y acoso sexual. La denuncia se efectúo ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y luego ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

Al mismo tiempo, se realizó el pedido formal ante la Suprema Corte Bonaerense para que preventivamente aparte al magistrado de su cargo mientras durase el proceso de enjuiciamiento. Pese a la gravedad de los hechos y la solvencia de la denuncia efectuada, la Suprema Corte decidió no disponer una licencia compulsiva solicitada por el sindicato, sosteniendo en el cargo al violento y trasladando a la denunciante.

La presión ejercida desde el sindicato hizo que el Jurado de Enjuiciamiento, en febrero de 2018, se vea obligado a resolver el apartamiento preventivo del cargo del Juez García, y a que con posterioridad la trabajadora fuera reincorporada a su lugar de trabajo.

En su momento, desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB, expresaron que "fue un proceso largo donde se vio al descubierto la violencia que atravesamos las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial cuando denunciamos, donde no sólo no existen mecanismos de protección con intervención de equipos interdisciplinarios, sino que se castiga a las compañeras denunciantes con traslados compulsivos y licencias médicas. Al día de la fecha, no contamos con una licencia laboral por violencia de género que resguarde y proteja a las víctimas, a pesar de encontrarse sancionada la ley provincial desde el año 2017 y de que nuestro gremio haya presentado en la Corte un proyecto de reglamentación para el ámbito del Poder Judicial".