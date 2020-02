Los casos de dengue crecen semana a semana: ya son 96 los confirmados en provincia

141313

Tras la primera muerte por dengue de una mujer residente en el conurbano bonaerense, los casos confirmados de la enfermedad crecen semana a semana y ya son 96 en la provincia de Buenos Aires, mientras que cuatro de estos son autóctonos, al tiempo que hay mayor riesgo de desarrollo de "dengue grave" porque se presentan en simultáneo tres de los cuatro serotipos que existen del virus.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico difundido este viernes por el Ministerio de Salud provincial, "del total de casos confirmados, cuatro no tienen registro de antecedente de viaje a zonas con circulación viral comprobada y corresponden a los municipios de Avellaneda (DEN 1), La Matanza (DEN 1), Tres de Febrero (dos casos DEN 4).



"Las áreas donde fueron identificados estos casos se encuentran en investigación para definir si hay circulación viral de dengue", señalaron las autoridades sanitarias en un comunicado.



Asimismo, entre los casos que sí presentan antecedente de viaje se registró también la existencia del serotipo DEN 2, por lo que en la provincia ya hay cuatro de las tres cepas que existen del virus, lo que incrementa el riesgo de dengue grave.



Es que la infección por uno de los cuatro serotipos del virus del dengue da inmunidad contra ese tipo viral, pero una persona puede volver a contraer la infección por otro serotipo, lo que en la mayoría de esos casos constituye el desarrollo de dengue grave (lo que antes se denominaba dengue hemorrágico).



Cabe señalar que ayer fue notificado el fallecimiento de una persona de 73 años, residente en el conurbano bonaerense, con diagnóstico confirmado de dengue. "El fallecimiento se produjo en un efector privado de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en desarrollo la investigación epidemiológica para identificar los factores determinantes y el sitio probable de contagio", indicaron.



En Argentina, se registran zonas con circulación viral autóctona en cuatro provincias (Misiones, CABA, Jujuy y La Rioja). En la presente temporada, desde la SE 31 de 2019 hasta el 03 de febrero de 2020 se notificaron 2.811 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus, de los cuales 336 resultaron confirmados y probables (114 sin registro de antecedentes de viaje y 222 casos con antecedentes de viaje a zonas con circulación viral).



El dengue es una enfermedad dinámica que puede evolucionar a formas graves. Dado que al principio de la enfermedad, no se puede saber si se curará en una semana o derivará en complicaciones (dengue grave), se debe estar alerta cuando finaliza la etapa febril y acudir en forma urgente al médico ante la aparición de dolor abdominal intenso y continuo; vómitos persistentes; sangrado de mucosas (encías, nariz, vagina) y mayor somnolencia o irritabilidad.



"El mosquito Aedes aegypti, el principal vector de dengue, ha logrado una rápida expansión en virtud de las condiciones favorables para su desarrollo", indicaron desde Salud. "Es un mosquito esencialmente doméstico y sus sitios de cría consisten en recipientes artificiales ubicados cerca de las viviendas o dentro de las mismas, siendo muy amplia la gama de posibles criaderos", ampliaron.



Recomendaciones a la población



Como el riesgo de transmisión de este virus depende de la presencia de los mosquitos Aedes, la principal medida preventiva es controlar a estos vectores. Cuanto menos mosquitos, menos riesgo de que se transmita el virus. Por eso, es importante adoptar los siguientes recaudos:



1. Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos).



2. Dar vuelta objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).



3. Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.



4. Usar en los floreros productos alternativos (geles o arena húmeda) en lugar de agua.



5. Mantener los patios y jardines desmalezados y destapar los desagües de lluvia de los techos.



6. Las principales manifestaciones clínicas del dengue (fiebre mayor a 38º C sin signos de infección respiratoria, acompañada de cefalea, dolor retro-ocular, dolor de músculos y articulaciones, intenso malestar general, erupciones rojizas en brazos y piernas, picazón, diarrea, náuseas, vómitos, sangrado de nariz y encías) es importante transmitir la necesidad de ir en forma inmediata a la consulta médica para recibir el tratamiento adecuado. (DIB)