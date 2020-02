El padre de Juan Pedro Guarino, uno de los dos rugbiers que fueron liberados en el marco de la investigación por el asesinato de Fernando Báez Sosa, escribió una carta en la que ratificó en varias oportunidades que su hijo "no hizo nada" y aseguró que su familia es "transparente desde el primer día". No obstante, reconoció: "Por lo menos yo tengo a mi hijo, pero el papá de Fernando no".