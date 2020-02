Familiares de victimas reclaman que la Corte ratifique las condenas

141342

Información General A 8 años de la Tragedia de Once

El siniestro ferroviario que se cobró la vida de 51 personas y dejó 789 heridos. El juicio oral por el choque terminó a finales de 2015 con 28 condenados.

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once reclamaron hoy, en un nuevo homenaje en el andén 1 de la estación Once, a ocho años del siniestro ferroviario que se cobró la vida de 51 personas y dejó 789 heridos, que la Corte Suprema ratifique las condenas.

"En estos ocho años hemos caminado siempre en el mismo sentido, sin odio, sin venganza pero con un pedido firme de justicia", dijo a Télam Paolo Menghini, papá de Lucas Menghini Rey, uno de los muertos, durante el acto en el andén 1 de la terminal ferroviaria porteña.

El homenaje comenzó a las 8.32 con el sonido de la sirena en recuerdo de las víctimas, a la hora y en el lugar exacto del accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012 cuando una formación del tren Sarmiento que provenía del oeste del conurbano bonaerense entró en la terminal a una velocidad fuera de lo normal y chochó contra un parante hidráulico.

Con carteles con las fotos de sus seres queridos y la palabra "Justicia", los familiares escucharon los nombres de las víctimas y a continuación se leyeron varias adhesiones, un joven cantó un rap reclamando justicia y se leyó un poema del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Por último los papás de Lucas, Paolo y María Luján Rey, leyeron un documento en el que reiteraron su reclamo de justicia.



"A 8 años renovamos el pedido de justicia, que en este caso tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia deje firmes las condenas de 2015 que ya tienen segunda instancia en 2018 y estamos esperando desde ese momento", dijo a Télam Menghini.

El padre de Lucas, quien tenía 19 años cuando murió, reclamó además que "la Cámara de Casación confirme en segunda instancia la condena a (el ex ministro de Planificación) Julio De Vido".

El Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4) condenó en 2018 a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero lo absolvió en lo que atañe a la figura de estrago culposo, situación que los familiares buscan revertir.

El caso por la Tragedia de Once está actualmente en manos de la Corte Suprema, que deberá ratificar o no las condenas.

"Otro elemento que los familiares queremos ratificar es que para nosotros los detenidos no son 'presos políticos', sino 'políticos presos' ya que sus condenas fueron sostenidas por pruebas abrumadoras", subrayó Menghini.

"Yo viajaba en el tercer vagón y si bien salí ilesa me une el dolor por las víctimas. Pude superarlo, seguí trabajando, pero siempre que paso por acá sigo recordando cosas y pienso en los que perdieron seres queridos o en los heridos que no pudieron superarlo", contó a Télam Noelia Echeverría, en el homenaje.

La mujer señaló que "esperemos que por lo menos no se revierta lo que ya se logró y que justicia y política no se mezclen y siga avanzando la causa". María Luján Rey, mamá de Lucas y diputada nacional por Cambiemos, sostuvo en el acto en Once que "Justicia lenta no es justicia" y señaló que los familiares se siguen preguntando, "¿por qué la demora en la confirmación de las penas dictadas en 2015?. La dilación es la que abona el negacionismo sobre las responsabilidades".

"A las vidas perdidas en 2012 se suman otras víctimas que se fueron en estos años y que murieron pensando en que toda su lucha fue en vano", recordó Rey.

El juicio oral por el choque terminó a finales de 2015 con 28 condenados, entre ellos, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el maquinista Marcos Córdoba y empresarios que explotaban Trenes de Buenos Aires (TBA) como se llamaba a la concesionaria de la línea Sarmiento.

Entre las irregularidades que la justicia probó, figuró que los subsidios que recibían las concesionarias -grupo Cirigliano- no eran destinados al mantenimiento de las formaciones. (Télam)