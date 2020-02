Schwindt: "No vamos a permitir que Coopelectric nos cobre lo que quiera"

141349

La diputada nacional por el Frente de Todos se reunió con el titular y el Directorio de ADA , a quienes les trasladó su reclamo por los cobros indebidos por parte de la empresa Coopelectric para renovar los medidores de agua en Olavarría. "Están yendo en contra de su propio reglamento y nos privan a los usuarios de nuestro derecho a información clara y concisa sobre el servicio".

Liliana Schwindt se presentó hoy en ADA, Autoridad del Agua , para reunirse con Luis Siri, titular de la entidad y hacerle llegar un reclamo contra Coopelectric, que cobra un adicional para la renovación de medidores de agua residenciales. La medida afecta a la totalidad de los usuarios de Olavarría.



Schwindt aseguró que, con esa decisión, "Coopelectric va en contra de su propio reglamento" y detalló que "en los Art. 18 a 22 del capítulo de medidores indica que 'el costo de incorporación al sistema medido, incluyendo la provisión e instalación de medidores de caudales, se hará sin cargo a usuarios que cuenten con conexión existente. Aquellos que no estén conectados gozarán de igual beneficio'".



Además, la diputada nacional, que estudia el caso junto a la Dra. Telma Cazot el tema, indicó que "la empresa aplicó ese nuevo cobro, sin darles a los usuarios 'información clara y precisa', como indica la Ley de Defensa del Consumidor sobre esta medida".



"No sabemos cuáles medidores hay que cambiar, ni por cuánto tiempo se debería pagar, ni cuánto se cobra sobre el consumo", agregó.



Y continuó: "Coopelectric dice que se incorpora una cuota accionaria variable según el consumo. Pero, si el medidor es el mismo para todos, ¿por qué van a pagarlo más caro los que más consumen? Claramente, es una medida para recaudar".



Las autoridades se informaron de la situación, se comprometieron a estudiar el caso y emitir un dictamen con la mayor rapidez posible. "No vamos a permitir que nos cobren lo que ellos quieran. Vamos a hacer valer nuestros derechos", finalizó Schwindt.