Colonia San Miguel comenzó a vivir una nueva edición de la Fiesta del Camping

Jumping y tiro al blanco, fogones y música fueron los condimentos de la primera jornada de la 35° edición del tradicional evento que se extenderá hasta mañana. Ayer, el día acompañó a los visitantes que aprovecharon de las bondades del predio y de la tranquilidad del lugar.



"Estamos a la espera de recibir a la gente, con mucho entusiasmo y con expectativas porque de lo contrario no haríamos esto", dijo Pedro Schneider, quien tiene a cargo la concesión del Complejo Turístico de Colonia San Miguel.



Pedro recibió a EL POPULAR junto con los primeros visitantes, dos jóvenes dispuestos a disfrutar de la tranquilidad del lugar, el verde y la naturaleza, y un rico asado cuyo fuego habían encendido pasadas las 11.



No es la primera vez que Osvaldo y Antonella visitan el renovado Complejo. Por lo menos una vez al mes fijan un sábado para pasar allí el día, independientemente de la Fiesta.



Como Osvaldo y Antonella, Oscar junto a Carmen, Yanina y Gabriel con sus cuatro hijos (de 8, 11, 13 y 16 años) también optaron por Colonia San Miguel. En este caso, los cuatro aprovecharon la realización de la tradicional Fiesta del Camping para ofrecer sus artesanías. Los cuatro pudieron ayer armar sus puestos para que la gente mire y compre.



Además, son los encargados de ponerle diversión para los más chicos. Oscar, Carmen, Yanina y Gabriel llegaron el viernes desde Buenos Aires con un motorhome y dos carpas, el juego de jumping que fue atracción desde el mediodía y tiro al blanco, otra predilección para que niños y no tan niños intentaran saber de cuánta puntería eran capaces.



La familia llegó al Complejo Turístico por primera vez y se sorprendieron. "Cuando alguien de Buenos Aires va a un lugar así, sin dudas es el paraíso", definieron a este Diario cerca del mediodía, todavía con el mate en ronda y las sillas al sol, dispuestos a disfrutar de una jornada donde el clima acompañó luego de varios días de frío.



"Acá estamos, siemrpe tratamos de participar de este tipo de fiestas, sean donde sean", comentó esta familia que hasta el viernes no conocían a Colonia San Miguel como destino turístico. Antes, estuvieron en Gualeguaychú, Córdoba, Santa Fe y Baradero.



Pedro Schneider se unió a la charla. Contó que sus expectativas son buenas para este fin de semana extra largo y que trabajó mucho para que desde esta semana todo estuviera en condiciones para comenzar a recibir a los visitantes.



En la proveeduría ya se habían provisto de todo lo necesario para ofrecer un buen servicio, como es característico del lugar. Además, ya se habían instalado los ocho baños químicos que la concesión alquiló con la idea de que el público estuviera cómodo. Los baños se sumaron a los dos sanitarios para mujeres y al de hombres que ya existen en el lugar.



"Estamos a la espera, entusiasmados", definió Schneider sobre esta Fiesta que en su 35° edición no podrá contar con el espejo de agua, inhabilitado en diciembre último.



Las propuestas



La consigna de "cero alcohol" continúa caracterizando a la Fiesta del Camping, con el objetivo -como años anteriores- de que el evento se constituya en una opción válida para disfrutar en familia.



El predio de Colonia San Miguel cuenta con siete hectáreas y se encuentra renovado a partir del proceso de recuperación y puesta en valor del espacio que lleva adelante el Municipio y el actual concesionario.



Para este evento, la entrada al predio tiene un valor de 30 pesos por personas, 150 pesos por vehículo, 50 pesos por moto y 300 pesos para el acampe -con derecho a fogón y luz-. Además, los menores de 12 años tienen entrada libre y gratuita. Para mayor información o consultas comunicarse al 02284-15507036 o al 02284-15673424.



Lo cierto es que quienes participan de la Fiesta del Camping ya pueden disfrutar de amplios espacios para armado de carpas o estacionamiento de casillas rodantes. Se destaca asimismo la instalación de sanitarios con ducha de agua caliente, luz y agua potable en todo el predio, mesas y fogones. Se dispone de servicio de emergencias médicas, seguridad permanente y servicio de proveeduría, artesanos y comidas típicas.



Desde la organización se han previsto distintas actividades culturales y deportivas para que familias, chicos y amigos pasen un fin de semana diferente. De hecho ayer, desde las 18 se armó baile al ritmo de "Alma Blanca".



Para hoy, por su parte, está prevista la realización de actividades recreativas, desde las 15 y hasta las 18, a cargo del área de Deportes de la Municipalidad. Además, a propuesta de la Subsecretaría de Cultura brindarán clases de zumba. A las 18 y hasta las 21 actuarán Cristian Brown y mañana, por la tarde, se presentará Dulce Morena.



"Es una fiesta pensada para la familia", enfatizó Schneider mientras daba un vistazo al predio y ya disponía de aquellos espacios en los que se ubicarían los artesanos y los cuatro inflables para chicos. Además, se suma la venta de pochoclos y el bufet con venta de gaseosas, choripán, carne y conos de papas fritas.



A pesar de no contar con el espejo de agua que fue inhabilitado en diciembre, tras la muerte de un hombre de 33 años que se ahogó en las aguas de dicho balneario, las expectativas desde la concesión del lugar "son buenas porque la gente disfruta de otras cosas como la tranquilidad para acampar o los espectáculos que se ofrecen", comentó Schneider horas antes de la apertura del lugar para este evento.



Resaltó, además, que de noche el predio ofrece una muy buena iluminación a partir de las diez luminarias que el concesionario pudo sumar en los últimos días.



Las expectativas desde la organización es poder tener la misma convocatoria que el año pasado, cuando se registró la concurrencia de unas 700 personas a la Fiesta del Camping, más aún con un fin de semana que tiene cuatro días por el feriado de Carnaval de lunes y martes.