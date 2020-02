Abigeatos: "la única manera de cambiar la situación es que se hagan las denuncias"

141371

Policiales

Sebastián Matrella, integrante de la subcomisión de Seguridad de la Sociedad Rural, habló con EL POPULAR sobre la reunión que se originó tras reiterados delitos en la zona de Blanca Chica. Los abigeatos "recrudecieron en los últimos tres meses" y los más afectados son "los productores chicos". Apuntó a "trabajar en inteligencia y en los controles bromatológicos" para detectar la venta de carne robada.



Desde la Sociedad Rural de Olavarría manifestaron su preocupación por una serie de abigeatos registrados en la zona de Blanca Chica y se organizó una reunión en la que los productores afectados por el robo y faena de ganado pudieron dialogar con funcionarios del Ministerio Público Fiscal. EL POPULAR consultó a Sebastián Matrella, quien estuvo en el encuentro y es integrante de la subcomisión de Seguridad de la SRO, acerca de lo sucedido. Tuvo en cuenta que el panorama "ha recrudecido en los últimos tres o cuatro meses. Ha empeorado, por eso pusimos cartas en el asunto y quisimos hacer una reunión con los productores que son de esa zona, aunque hay de otras zonas también".



Subrayó que "siempre le decimos a los productores que denuncien el hecho porque muchas veces no lo hacen porque están acobardados, pero la única manera de que esto cambie es que se junten las denuncias y que se acumulen. De esa manera los fiscales pueden actuar. Si no se presentan las denuncias en la comisaría, los fiscales no se enteran".



La reunión se concretó el jueves en la sede de la Sociedad Rural. La subcomisión de Seguridad recibió al ayudante fiscal de Delitos Rurales, Juan Mañero, al fiscal titular de la UFI Nº 19 Lucas Moyano, y al ayudante fiscal José Iturralde. Asistieron también productores damnificados por los últimos hechos de abigeato.



"Los productores expesaron que los patrulleros se ven en la zona rural y los patrullajes se realizan, pero el problema se ve en materia de investigación e inteligencia" se informó oficialmente desde la SRO tras el encuentro. Así se enmarcó "el pedido a las autoridades" para que "se intensifique y se mejore ese aspecto, trabajando conjuntamente con (la Dirección municipal de) Bromatología".



La entidad subrayó que "las puertas de nuestra sede están abiertas" para recibir a los productores y que se trabaja para "funcionar de nexo de comunicación ente los productores y el Municipio, Fiscalía y Policía". Los miembros de la comisión de Seguridad son Daniel Ayçaguer, Alejandro Mendía y José María Ortiz, además de Matrella.



"Tenemos llegada y apoyo"



Matrella indicó que la "preocupación" por los abigeatos reiterados originó el encuentro con el fin de que los afectados "tuvieran contacto y se sientan contenidos". Valoró que "la Fiscalía trabaja muy bien en Olavarría, tenemos llegada y apoyo". Comentó que durante el encuentro, los funcionarios del Ministerio Público escucharon a los productores y se destacó la labor policial de patrullaje, "pero es muy difícil agarrarlos in fraganti delito, porque a la noche es como buscar una aguja en un pajar. Los abigeos andan en motos o en bicicleta y cuando ven pasar el patrullero tienen todo el tiempo para trabajar".



De esta manera, se hizo hincapié durante la reunión que "en lo que hay que trabajar es en inteligencia y en los controles bromatológicos para ver dónde se vende esa carne robada". Matrella señaló que en ese aspecto estuvieron de acuerdo todos los participantes de la reunión, con miras a "cerrar los canales de venta".



Para avanzar en ese punto, desde la subcomisión de la SRO "se va a ver de qué manera hablar con la Municipalidad para que se agranden los controles de Bromatología" expresó el dirigente ruralista.



Denuncia



Sebastián Matrella informó que los más afectados por estos abigeatos "son productores chicos, los que alquilan las chacras cercanas a Olavarría. Alquilan 50 o 100 hectáreas, son pequeños productores. Si les sacan tres o cinco animales por año, es su ganancia y entonces eso es lo que más los perjudica". También remarcó que la labor de la SRO es "ayudar al productor olavarriense" en referencia a que los afectados no necesariamente son socios de la institución.



Durante toda la charla, se buscó alentar a los productores afectados a que hagan la denuncia ante cada delito del que son víctimas. "Para enterarnos de los hechos dependemos mucho de si se hace denuncia. Por eso es tan importante que el productor lo haga. A veces se acobarda y piensa que no se soluciona nada. Pero la única manera de cambiar la situación es que se hagan las denuncias, así sabemos qué zona se complica" enfatizó Matrella.