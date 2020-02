El quokka, el animal más feliz del mundo

141386

Con su peculiar sonrisa y una gran simpatía hacia los seres humanos, esta pequeña criatura se robó el corazón de muchos famosos y turistas alrededor del mundo.

El quokka, o Setonix brachyurus por su nombre científico, ha sido el centro de atención durante los últimos años en las redes sociales. Su característica sonrisa ha cautivado a muchas personas alrededor del mundo, por lo que celebridades como Shawn Mendes no han dudado en sacarse su foto con el pequeño animal.

Con una medida de tan solo 40 cm de longitud, esta interesante criatura es muy curioso con los humanos, a diferencia de otros animales como el panda. El quokka se encuentra en el oeste de Australia, adonde muchas personas viajan solo para verlo.

Williem De Vlamingh descubrió a la criatura en 1696 durante uno de sus viajes en por aguas de Australia una isla llena de "ratas", y le dio el nombre de Rottnest -en Holandés, Rotte Nest significa "nido de ratas"-. Al principio consideraba que se trataba de ratas gigantes, pero, después de varias investigaciones, descubrió que se trataba de una especie marsupial de la familia del canguro -con la diferencia de que tan solo mide el tamaño de un gato-. Viven alrededor de 10 años y son herbívoros, principalmente nocturnos.

En el 2013, fue declarado el animal más feliz del mundo por The Huffington Post, pues su gran sonrisa es la protagonista de las fotos de muchos turistas que viajan al lugar especialmente para conocerlo. Sin embargo, su singular sonrisa no es más que un proceso de evolución, puesto que no poseen ninguna implicación emocional.

Pero no todo es sonrisa para estos pequeños animales, ya que se encuentran en la lista de animales en peligro de extinción: existen entre 7,500 y 15,000, y siguen decayendo. Esta familia del canguro se encuentra actualmente en la lista de vulnerables por la IUCN Red List Threatened (Lista roja de animales en peligro), principalmente por dos razones: la introducción en su hábitat de especies depredadoras, como el zorro; y la deforestación y preparación de grandes terrenos para construir edificios. Por eso, existen muchas reglas y condiciones a la hora de tomarse una foto con el peculiar animal. En zonas australianas, se imponen multas entre los 300 y 2.000 dólares australianos por levantar o apresar de alguna manera a esta criatura.

Diferentes personalidades han posado con el animal: el actor Chris Hemsworth, el tenista Rafael Nadal, el cantante Shawn Mendes y muchos más se han conmovido por la criatura. Por eso, el éxito de estas imágenes ha ocasionado que muchos viajeros quieran conocer a este interesante animal. Se han convertido en la especie que todo el mundo quiere tener en su selfie, ya que con tan solo verlo dan ganas de abrazarlo, lo que no es posible, ya que sigue siendo un animal salvaje por lo que hay que respetarlo.

Si tenes Instagram fíjate que se creó un hashtag especialmente para los quokkas, #quokkaselfie, y hasta hora existen más de 19.000 publicaciones.