El hincha de Ford que arregla los Chevrolet

Información General DÍA DEL MECÁNICO// Guillermo Benedetti, al frente de taller El Gaucho

Contó sus comienzos, el equipo con el que trabaja hace años y cómo se van capacitando de manera contínua.



Guillermo Ricardo Benedetti (57) comenzó contando que "el taller y casa de repuestos El Gaucho lo tengo desde 1994. Arranqué por una invitación, en ese momento, de Eduardo Cura que tenía la concesionaria Interamérica. Quería que fuera servicio autorizado y venta de repuestos de Chevrolet, ya que no quería taller propio, así que en ese momento me tercerizó. Estuve con ellos hasta que dejaron de ser concesionaria. Luego vino Dalcros a Olavarría y seguí con ellos, siempre como taller tercerizado". Ese fue el comienzo de Benedetti, quien a los 12 años se fue a estudiar solo el secundario, en la Escuela Técnica, a Las Flores. "Mis viejos me alquilaron una casa y los fines de semana volvía a Cacharí a visitarlos. Mi hermana Susana, que es 15 años mayor que yo, me dijo que fuera a estudiar porque me gustaban los fierros. Era duro, difícil. Todos los días pasaba por una rotisería a comprar la comida. Y me fue bien, pero debo agradecerles a dos amigos (Luis Alvarez y Claudio Decundo, hoy ingeniero) que me adoptaron como un hermano", resaltó.



¿Antes dónde trabajaste?



Hice un poco de todo. Porque yo no soy de acá, ya que nací en Cacharí. Tenía taller, claro, pero más dedicado al rubro de maquinarias agrícolas y tractores. Cuando vine a Olavarría puse un taller y también atendí alguna maquinaria, y ahí lo conocí a Eduardo Cura ya que cuando tenía la concesarionaria Volkswagen le arreglaba algún auto usado. Y ahí me invitó a hacerme cargo de Chevrolet, hace ya 24 años.



¿Cómo tuviste que ir transformando tu trabajo con la aparición de la tecnología, que obliga a capacitarse permanentemente?



Desde el ´94 ya hacíamos cursos de capacitación una vez por mes. Recién había empezado la inyección en los autos, pero General Motors facilitó siempre la posibilidad de hacer cursos de capacitación. Inclusive ahora también, aunque no son presenciales sino que se hacen online. Tenemos un par de reuniones anuales, pero la mayoría son online. En el taller todos nos capacitamos, por supuesto. Hay tres empleados en el taller y uno (Diego Lemma, que hace cinco años que trabaja con nosotros) en venta de repuestos y encargado de proveedores. Jorge González empezó conmigo en el ´94, Daniel Sanabria hace ya 23 años y Jonathan Zurita hace 15 que está en El Gaucho, y conmigo formamos el equipo. Yo hago la atención al cliente en recepción de servicios, también hago control y cuando algo se complica también meto mano yo, por supuesto.



¿El Gaucho es exclusivo de Dalcros?



Sí. El Gaucho es un taller tercerizado del concesionario. Acá pasamos todo lo que es garantía y servicio, todo canalizado por Dalcros. Tengo la obligación de atender cualquier vehículo marca Chevrolet mientras está en garantía, mientras esté en tiempo y forma y tenga los kilómetros correctos. Cuando no están en garantía, se evalúa. Atiendo mucho a clientes de la zona, ya que talleres autorizados hay solamente en Tandil, Saladillo, Coronel Suárez y nosotros, así que atiendo a clientes de Laprida, Azul, Daireaux, Bolívar, Urdampilleta, La Madrid. Si bien se ha frenado un poco la venta de 0km, pero igualmente hay trabajo.



¿Te gusta el Turismo Carretera?



Sí, por supuesto.



¿De quién sos hincha?



De Ford. Todo el mundo sabe que soy de Ford, y he apoyado a Agustín Herrera en el Turismo Nacional.