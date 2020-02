Piden explicaciones sobre el Balneario y que se pongan en marcha espejos de agua

141406

Política Existen dos análisis contradictorios sobre el arroyo y por eso piden un tercero para sacar conclusiones

La idea del bloque Renovación Peronista y del interbloque es la de completar la naturaleza turística de la ciudad con lugares para que tanto los olavarrienses como los turistas puedan bañarse. También piden seguridad para evitar accidentes. Conflicto con un galpón aledaño al ex Matadero.

Alicia Almada, concejal de Renovación Peronista, habló de la necesidad de o bien recuperar el balneario municipal o bien habilitar espejos de agua para completar el escenario de una ciudad turística como la que se pretende hacer con Olavarría.



La edil cuestionó que hubiese dos análisis de las aguas del arroyo, a la altura del Balneario, que se contradicen. "Uno fue el de la Facultad de Ingeniería, que emitió un informe por el cual dice que las aguas no son aptas, en cambio los de Azul y Tapalqué, dicen que sí. Entonces, habría que pedir un tercero para sacar conclusiones", dijo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98POP.



Es que para la concejal, "Olavarría debe contar con espejos de agua tanto para los olavarrienses como para el turismo, y no puede ser que no los tenga", subrayó.



El otro tema que trató con el medio fue el de la necesidad de limpiar un galpón aledaño al ex Matadero Municipal. "Hemos presentado una resolución y decimos que hay cueros amontonados, bolsas de sal, animales muertos, y, como ha sido vandalizado y han destrozado el portón, los vecinos tiran basura dentro".



Por lo tanto, insistió con que o bien es municipal y se lo debe limpiar o bien es privado y el Municipio debiera intimar a los dueños para que se lo limpie. "Sí, el Municipio debiera intimar si es que es privado. Después se verá el destino, pero no queda claro a quien pertenece. En algún momento funcionó como parte del Matadero pero hoy no sabemos a quien pertenece".



Espejos de agua



Para Alicia Almada, el Balneario Municipal es un tema instalado en la ciudad. Desde 2012 que dejó de funcionar, "los vecinos merecen un lugar para refrescarse en verano. Se han hecho dos tipos de análisis de las aguas pero dan resultados contradictorios, por eso es necesario un tercero para ver si son o no aptas. Vemso que de un lado del puente sí son aptas por las actividades acuáticas que se realizan en el Club Estudiantes, por eso no entendemos por qué no pueden ser de este lado".



Para la edil de Renovación Peronista, "por ahí se cuestiona que el Balneario quedó enclavado en el centro de la ciudad y eso es precisamente lo que nos lleva a pensar que habría que ofrecerle al olavarriense y al turista espejos de agua para que se bañe en verano tal como existen en El Paraíso, en Laprida o los piletones de Tandil. Eso completaría a Olavarría como polo turístico", sostuvo en el programa "Un Cacho de mañana".



A su juicio "un cartel de 'prohibido bañarse' no es suficiente. Tenemos una o dos muertes por año, en San Miguel y en el paraje La Isla. Por ello, el sindicato de guardavidas ha hecho un reclamo".



La idea de su bloque es la de relevar los espejos de agua o construir otros pero con la debida seguridad. En ese caso, citó el caso de Parque Sur "en donde hay juegos de niños, pero a unos metros está el arroyo y nadie sabe lo que puede pasar si no estan las condiciones de seguridad necesarias".



Desde el Municipio aseguran, como lo apuntó Alicia Almada, que el arroyo y por consiguiente el Balneario, por estar enclavado en plena ciudad, habría aguas servidas y no serían aptas para bañarse porque no reunirían las condiciones de sanidad y salubridad. "Pero igual queremos una tercera postura porque no entendemos que existan dos análisis diferentes sobre lo mismo", pidió. "O, por lo menos que se ponga en marcha un emprendimiento que supla al Balneario", tras lo cual refirió los ejemplos de Tandil o El Paraíso en la vecina ciudad de Laprida.