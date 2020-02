Polémica con organismos de DDHH: Fernández pidió disculpas por declaraciones

141408

24.02 | Política

El presidente Alberto Fernández salió a reafirmar su compromiso con los derechos humanos y a pedir disculpas a algunas organizaciones que se habían mostrado disconformes con las recientes declaraciones que hizo sobre las Fuerzas Armadas, y pidió que "un error mío no nos divida".

La polémica surgió durante el fin de semana, luego de que el presidente despidiera en Campo de Mayo a un contingente militar de Cascos Azules que, durante seis meses, cumplirá funciones en la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre.

Allí, Fernández señaló que "hoy todos los oficiales de nuestras tres fuerzas han salido de la democracia y para nosotros eso es una gran alegría". Y agregó: "Creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos".

Genocidio o inconducta de algunos.

No son compatibles. - Myriam Bregman (@myriambregman) February 23, 2020

En tanto, el rechazo más fuerte quizá lo expresó la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien en declaraciones radiales sostuvo que el presidente "es un negacionista" y que "nunca lo hemos visto ni hemos compartido ninguna actividad en defensa de los derechos humanos".

El presidente salió hoy a responder a las críticas porque "no quiero pasar por distraído ante la queja justa". "He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las víctimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mí solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables", escribió en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia".

Fernández sostuvo que "siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad". "Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido", pidió.

El mandatario explicó que cuando despidió al contingente celebró que "entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado". "Hablé también de las inconductas de muchos oficiales que en el pasado fueron parte de ese perverso accionar. Esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas", aclaró.



Fuente: (DIB)