Ricky Martin abrió el Festival y convocó a "exigir lo básico, los derechos humanos"

24.02 Viña del Mar 2020

El boricua se presentó ante 15 mil espectadores en la primera noche del festival internacional, en medio de una jornada de protestas.



El portorriqueño Ricky Martin descolló anoche ante unos 15.000 espectadores en la primera noche de la 61era. edición del Festival Internacional de Viña del Mar, que se inició en medio de una jornada de violentas protestas en la ciudad chilena.

Las protestas



Siempre con amor y con paz pero nunca callados

En su sexta visita a Viña Ricky cantó y bailó hasta el éxtasis sus 20 mayores éxitos, se ganó las Gaviotas de Plata y Oro y no pasó por alto el incendiario contexto.



Los presentadores



La otra animadora, María Luisa Godoy, consideró que el pueblo chileno tiene "sueños y esperanzas" pero sostuvo que esos anhelos se "construyen con todos y todas" y llamó a que "nunca más" las cosas sucedan sin las mujeres, publicó la agencia de noticias EFE.

Fuente: Télam.



Desde horas antes del comienzo del espectáculo, en el contexto de movilizaciones sociales que vive el país trasandino desde hace cuatro meses, se vivieron momentos de fuerte tensión por las protestas y choques con la policía que se registraron en los alrededores del anfiteatro de la Quinta Vergara.Las movilizaciones ya venían siendo convocadas desde hace varios días con consignas como "Calles con sangre, Viña sin festival" o "Viña 20, cancelado por el pueblo. Sin dignidad, no hay festival".Debido a esos acontecimientos la organización del festival decidió posponer las actuaciones de los concursantes de las competencias internacional y folclórica y también aplazó la tradicional obertura artística de la noche inaugural del encuentro, cuya programación se extenderá hasta el viernes próximo.Lo que no sufrió variación fue el número fuerte del primer día: el concierto dey el de su compatriotay el espectáculo del humorista"Que exijan lo básico,En Chile y fuera de Chile estaré contigo y siempre al tanto. Te quiero y dios te bendiga y nunca callados. Siempre con amor y con paz pero nunca callados", dijo el puertorriqueño durante su actuación."Cántalo", "La bomba", "Bombón de azúcar", "Tiburones", "Livin'la vida loca", "Shake your bon-bon", "A medio vivir", "Fuego contra fuego", "Tu recuerdo", "Te extraño, te olvido, te amo", "Disparo al corazón", "Tal vez", "Fuego de noche, nieve de día", "Lola, Lola", "Vuelve", "Pégate" y "María" fueron parte del celebrado repertorio.Esas canciones formarán parte de los recitales que el músico, de 48 años, traerá a la Argentina para sus shows en Córdoba (mañana) y los tres previstos en Buenos Aires (jueves 27, viernes 28 y sábado 29).Antes de abrir el festival, el presentadordijo: "Todos tenemos el mismo sueño.Por un Chile justo, un Chile diverso e inclusivo. Un Chile de más y mejores oportunidades para todos".