Red Solidaria y una nueva edición de la tradicional campaña "Vuelta al Cole"

Información General Auspicia EL POPULAR

Pueden ser nuevos o usados y deben acercarse hasta la sede de la Ong en Independencia y San Martín o en la oficina del Diario, Vicente López 2626.

Red Solidaria desarrolla en Olavarría una nueva colecta de útiles escolares para unos 100 niños que forman parte de las familias a las que ayuda la Ong y que concurren al nivel primario.



"Vuelta al Cole" es una campaña que se realiza desde hace años y que auspicia EL POPULAR. Lo que solicitan son carpetas, cuadernos, hojas, lápices y cartucheras, entre otros artículos que integran la canasta escolar. "No importa sin son nuevos o usados, lo que pedimos es estén en buenas condiciones", aclaró el referente de Red Solidaria en nuestra ciudad, Ramón Leguizamón, en diálogo con este Diario.



La entidad solidaria no está pasando por un buen momento. A la campaña de útiles escolares que por el momento ha logrado reunir "muy poco", se suma la angustia por no poder ayudar a las familias que asiste con las bolsas alimenticias. Es que, "desde hace dos meses que no podemos entregar alimentos", contó Ramón Leguizamón.



Explica que "no tenemos ayuda estatal y casi no recibimos donaciones, por lo que la situación realmente se nos está complicando.



Leguizamón explicó que "no tenemos ayuda municipal porque los alimentos vienen de Provincia. Por eso pedimos que aquellos que puedan donar alimentos no perecederos se acerquen a Red Solidaria (ubicada en Independencia y San Martín) que serán bienvenidos".



Tanto alimentos como útiles escolares podrán acercarse a la sede de la entidad de 8.30 a 11 y de 14 a 16.30. Además, en la oficina de EL POPULAR también se puede colaborar para la canasta escolar, dejando artículos para vuelta al cole de 9 a 20, en Vicente López 2626.