La OMS aclaró algunos mitos sobre la prevención del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró necesario aclarar que hay algunos mitos sobre el coronavirus que no son ciertos, y que no ayudan a la prevención.

Entre ellos están que el frío o la nieve, así como la orina infantil, matan al 2019-nCoV, como se llama el virus, o que consumir cocaína brinda protección contra la enfermedad.



La OMS aclaró que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades.



La forma más eficaz de protegerse contra el 2019-nCoV es la misma que para la gripe por ejemplo: lavarse las manos frecuentemente, utilizar alcohol en gel, ventilar los ambientes, y tratar de no estar en contacto con personas que presenten síntomas.



Respecto del rumor sobre que la orina infantil puede proteger frente al nuevo coronavirus, la OMS puntualizó que la orina no mata los virus ni las bacterias; de hecho, la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano, por lo tanto podría generar otras infecciones.



Asimismo, sobre el rumor de que la cocaína puede proteger frente al virus, la OMS aseguró que es mentira, ya que la cocaína es una droga estimulante y adictiva cuyo consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas.



La OMS además informó que el nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos, y que se trata de un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, o a través de de saliva o secreciones de la nariz.



La OMS además señaló además que el riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo porque la información preliminar indica que el virus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más.



El organismo indicó además que la enfermedad no puede propagarse a grandes distancias a través del aire y que los secadores de manos no matan al virus.



La OMS además recordó que los barbijos no deben reutilizarse, ya que cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal está contaminada. (DIB)