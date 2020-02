El actor que ponía la voz a Apu no lo hará más por las críticas a ese personaje

141456

Por considerarlo una "caricatura racista"

Los responsables de la serie no aclararon si habrá otra persona detrás de la voz del personaje o si ya no formará parte de la troupe que circula por la ficticia Springfield.

Hank Azaria, el actor que desde el inicio de la serie le ponía la voz al personaje de Apu, en la popular serie animada "Los Simpson", anunció que dejará de hacerlo debido a las criticas surgidas desde la comunidad india en Estados Unidos por considerarlo "una caricatura racista".

A través de un comunicado publicado en el diario The New York Time, que replica la agencia DPA, la decisión del actor fue avalada por los responsables de la serie, quienes sin embargo no aclararon si habrá otra persona detrás de la voz del personaje o si ya no formará parte de la troupe que circula por la ficticia Springfield.

"Respetamos el viaje de Hank con respecto a Apu. Hemos concedido su deseo de no poner voz al personaje", apunta el escrito oficial, que más adelante destaca: "Apu es querido en todo el mundo. Nosotros también lo queremos".

Según narró en esa ocasión, entendió el sentimiento que despertaba en mucha gente el personaje luego de ver el documental "The problem with Apu", en donde se lo acusaba de ser una caricatura "anticuada y racista".

"Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se veía este personaje, simplemente ya no quería participar. Simplemente no me sentía bien. Lo que sucedió con este personaje es una ventana a un problema importante. Es una buena manera de comenzar la conversación. Puedo ser responsable e intentar compensarlo lo mejor que pueda", señaló en esa ocasión. (Télam).