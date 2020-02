Impulsan la Tecnicatura en Energías Renovables, única en la región y con "amplia salida laboral"

141465

Información General La carrera se dicta desde 2019 en la Escuela Técnica Nº 1

Ya desarrollaron prácticas y proyectos asociados a las energías solar y eólica e incluso este año va por más con la instalación de un molino de viento en el edificio escolar. El objetivo de la oferta educativa es formar recursos capaces de atender la demanda del mercado, a nivel empresario y particular, o alentar la generación de microemprendimientos.

Instalaciones eléctricas, termos para uso domiciliario, carga de celulares y hasta un auto eléctrico estuvieron en la agenda de aprendizajes asociados al sol y el viento del primer año de la Tecnicatura de Energías Renovables que se dicta en la Escuela Técnica 1, desde 2019. Desde la institución destacan que la oferta educativa busca generar recursos capacitados para atender la demanda empresaria, la prestación de servicios o la generación de microemprendimientos.



La iniciativa fue declarada de Interés Municipal en marzo del año pasado y apunta a estudiantes de hasta 17 años, con ciclo básico cumplido, que hayan estudiado o no en una escuela técnica. La cursada es de 4 años, con prácticas profesionalizantes en empresas durante el último año y amplia salida laboral.



Es la primera tecnicatura con especialización en fuentes de generación limpia que se ofrece en Olavarría y las expectativas son amplias ya que el campo laboral es novedoso y creciente. No hay técnicos en esta disciplina, al menos formados localmente. Por eso, la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 decidió, por segundo año consecutivo, la Tecnicatura de Energías Renovables.





Para el desarrollo de esta Tecnicatura en Energías Renovables, la Escuela Técnica dispuso tanto de personal idóneo como de equipamiento y herramientas para que los estudiantes pudieran adaptarse a las tecnologías utilizándolas en la misma escuela.



La modalidad es igual a la rama Técnica. Son 4 años y el último año contempla prácticas profesionalizantes.



En 2022 egresarán los primeros técnicos en energías renovables en la región y las posibilidades de trabajo son amplias.



Avances, apoyo y expectativas



La tecnicatura busca tener impacto a nivel laboral y una de las opciones está vinculada con "el parque eólico Los Teros que están armando en Azul, además de los parques solares de Recalde y Espigas", indicó Diego Cunioli, director de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Dr. René Favaloro".



A eso se le suman las posibilidades de empleo en torno de "empresas particulares de instalaciones de molinos eólicos y paneles solares para el área rural y en domicilios, así como los termos solares", ejemplificó.



El docente aclaró que el abanico de ofertas se desprende tanto "de la obtención de energía como de la utilización de la misma y los termos solares son un claro ejemplo, ya que se obtiene agua caliente sin usar gas. Los estudiantes van a estar preparados para trabajar en todos esos sectores o de generar su propio microemprendimiento de fabricación e instalación".



Con ese objetivo se implementó el primer año de la tecnicatura de Energías Renovables con una matrícula de 17 chicos que continúa en la institución, a un paso de cursar el segundo año. En el inicio hicieron prácticas en el Aula Taller Móvil de YPF que se instaló en el Parque Mitre, en el marco del Programa Federal Aulas Talleres Móviles para la Formación Profesional y mediante un acuerdo de cooperación entre el Municipio y la mesa del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET). La capacitación fue sobre "Instalación de sistemas eléctricos de energía renovable".



"Ahí tuvieron un primer acercamiento a equipamiento específico de la Tecnicatura" pero además se abocaron al desarrollo de un proyecto de "energía para calefacción mediante el cual están construyendo termos solares con materiales reciclados, utilizando botellas de plásticos y termos en desuso", explicó el directivo. Asimismo, se encuentran en proceso de "fabricación de molinos eólicos para casas también con elementos reciclables".



En lo que respecta a vinculación institucional "el nexo mayor es con el Municipio" indicó Diego Cunioli.



La carrera fue declarada de interés municipal pero además "tuvo apoyo en lo que fue un gran proyecto del año pasado en conjunto con la Técnica 2 pero que es parte troncal de esta tecnicatura: la fabricación de un vehículo eléctrico con el que participamos en Desafío ECO YPF, que corrió en la carrera del 30 de noviembre en Buenos Aires. Y es un proyecto que este año se continua, siempre con el apoyo del Municipio".



Otra iniciativa que tienen en agenda es "la instalación de paneles solares para carga de celulares".



Edificio sustentable



Para este ciclo lectivo planean la instalación de un molino eólico en la Escuela Técnica 1, al que le anexarán paneles solares. La intención es utilizar el viento para iluminar el edificio de la escuela y comenzar a incorporar energías limpias. Ya disponen de una parte del equipamiento y el resto dependerá de nuevas vías de financiación para compensar el retroceso de los últimos años, en busca de inyectar luz a partir del sol.



En principio, montarán un molino de viento de 400 vatios mediante una torre de 6 metros en el techo del edificio. Ese equipamiento ya llegó y deberán adecuarlo pero además planean anexarle paneles solares, cuya adquisición dependerá de recursos que envíe el Estado.



Eso permitirá proveer energías limpias las instalaciones ubicadas en el CECO I.



"Adquirimos un molino eólico que van a estar instalando los chicos este año, en el quinto año de la tecnicatura, que es todo sobre energía eólica. Obviamente no va a poder abastecer toda la energía de la institución. Eso tiene que ir acompañado de otro proyecto que será este año, que es la compra de paneles solares. En principio con ese molino eólico vamos a poder abastecer parte de la iluminación de la escuela. Sería el primer paso y después complementaremos con los paneles solares para llegar al termino de la tecnicatura en los 4 años que la escuela sea sustentable con energías alternativas".



De todas maneras, para avanzar con la segunda parte de esta iniciativa dependerán de la obtención de recursos para poder adquirir el sistema fotovoltaico que necesitan. Y recordó que en los últimos 4 años "hubo muy poca financiación y en el marco de la ley nacional de escuelas técnicas, el financiamiento se cumplió en un 20%", aclaró Cunioli.



No obstante, eso no frena la iniciativa de apuntalar proyectos más ambiciosos.



La salida laboral



"Este año la matrícula vuelve a ser similar a la del año pasado pero tenemos esperanza de que se incorporen chicos de otras instituciones. Es una tecnicatura muy buena, no hay en la región otra escuela que tenga esta carrera", enfatizó Cunioli.



Finalmente, el director de la escuela puso nuevamente en valor "la salida laboral, que es sumamente mayor y atendiendo que cada vez se esta utilizando mas esta tecnología, no solo para la obtención de energía sino para aprovechamiento de energía del sol y del viento. En 3 años tendremos la primera cohorte y seguramente vamos a tener amplia salida laboral que irá en aumento para los que vengan sumándose".



La inscripción para el primer año de la tecnicatura ya está abierta. Se pueden anotar alumnos de tercer año cumplido de cualquier secundario y no necesariamente de escuelas técnicas. Los interesados pueden dirigirse a la sede la Escuela de Educación Técnica Nº 1, ubicada en el barrio CECO I, en las avenidas Perón y Río Negro, o consultar al 450500, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 17.