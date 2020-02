Liliana Schwindt asumió como diputada del Frente de Todos

141502

Política

Liliana Schwindt juró como Diputada Nacional por el bloque "Frente de Todos" a la par de Adriana Cáceres de "Juntos para el Cambio".

La olavarriense al momento de jurar expresó "para alcanzar una igualdad más sustantiva sin discriminación y libre de toda violencia de género, por nosotras las mujeres, sí juro".

La Diputada Nacional Liliana Schwindt acompañada en el día de la jura por Einar Iguerategui y José Eseverri.

Las dos legisladoras asumieron después del fallo de la Cámara Nacional Electoral. En el fallo decia que "en el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora ser entendida no solo desde el puntos de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo".



El fallo de la olavarriense fue en segundo lugar ya que la Cámara lo hizo con anterioridad ante Adriana Cáceres de Cambiemos, donde se aplicó la Ley de Cupo y no la de Paridad Ambas asumieron este jueves, Sergio Massa les tomó juramento a ambas.