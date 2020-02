Windsor English School, inglés para la comunicación

141507

Estilo de Vida

"Partimos de la idea que el inglés es para la comunicación", enfatiza la profesora Gabriela Salazar, quien se apresta a encarar su tercer año al frente del instituto Windsor English School. En realidad, Salazar ejerce la docencia desde su graduación, en 2011, cuando comenzó a trabajar con alumnos en su domicilio particular. Sin embargo, el establecerse formalmente le ha posibilitado "una experiencia muy positiva, porque la respuesta de la gente superó mis expectativas". Es que no sólo acrecentó el alumnado no sólo niños y jóvenes adolescentes, sino, que además ha sumado "adultos queriendo aprender la lengua desde lo más elemental y también para utilizarlo en turismo, muchos de los cuales quieren extender el aprendizaje del idioma".



Hay que recordar que el instituto está ubicado en General Paz 2567 y las clases -las hay matutinas, vespertinas y nocturnas- se iniciarán el próximo lunes 16 de marzo. Allí se ofrecen diferentes cursos, para niños a partir de los 6 años (en realidad, si se encuentran alfabetizados, también se admiten los de 5 años); cursos para ingenieros de diferentes especialidades, además de los niveles comunes que cursan desde niños hasta adultos. Además, se imparten clases de conversación e inglés para viajeros, "una de las cosas que actualmente busca la gente: aprender lo básico del idioma rápido, para poder ´defenderse´ en un viaje". En definitiva, para comunicarse con un otro. Todo, claro, "en un marco muy diferente a la forma en que la gente de mi generación aprendió el idioma, porque actualmente se está aplicando muchísimo la tecnología, desde el libro en sí hasta lo que uno puede reforzar por su parte con diferentes programas y aplicaciones que se pueden bajar en el teléfono celular y plataformas educativas" cada vez más acordes con la realidad que los alumnos transitan en la vida cotidiana.



Tras haber obtenido su título de grado, Gaby Salazar completó un curso en Cambridge, en Inglaterra, que "me dio un plus a mi formación", iniciada a los 8 años con clases de inglés en dos institutos locales, Miller y Blanco Fernández y luego en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 22. Desde allí, no ha parado de especializarse con cursos tomados en el exterior.



Como se dijo, el objetivo principal de su propuesta es "que el inglés sea para la comunicación, como idioma básico para salir al mundo", puntualiza.



A pesar de ello, claro, prepara a estudiantes para los exámenes internacionales de diferentes niveles, que se pueden rendir aquí mismo o en Buenos Aires.



Por inscripciones, los interesados deberán comunicarse al teléfono del Windsor, celular 2284-659096; por correo electrónico, a [email protected]; o a través de Instagram, en @windsorenglishs, donde dejando un número de referencia, la profesora Salazar los contactará.