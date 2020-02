María Cristina Paz, símbolo de experiencia y responsabilidad

141509

Estilo de Vida

"Amor y paciencia son las dos claves fundamentales para enseñar", asegura María Cristina "Copito" Paz desde el Instituto de Inglés que lleva su nombre, especializado en el idioma más utilizado en el mundo y consolidado sobre la base de la responsabilidad y calidad que mantiene desde sus inicios.

A su establecimiento, sito en Vélez Sarsfield 2674, asisten niños desde 7 años y sin tope límite de edad. "De hecho, cada vez son más los adultos que se inclinan al aprendizaje del idioma inglés, en vista de la necesidad de contar con ese idioma tanto a nivel laboral como para viajar", analizará esta docente que cuenta con una experiencia avalada por cuatro décadas de actividad ininterrumpida.



Al respecto, la profesora del idioma analiza que "estudiar otro idioma no es fácil, pero contribuye a mantener la mente activa. Son muchos los mayores que vienen a estudiar, pero también los chicos y adolescentes a los que uno ve cómo les sirve el Inglés", confiesa, refiriéndose a los cientos de alumnos que han pasado por su establecimiento y hoy regresan llevando a sus propios hijos.



Es real que actualmente el inglés resulta esencial para cualquier actividad, "imprescindible para el caso de un profesional", acotará "Copito" Paz, quien no ha dejado de actualizarse en su especialidad y, por ello, ha sumado a sus clases la utilización de la tecnología, esencial para los procesos de aprendizaje. También están, claro, aquellos estudiantes que pueblan sus clases "por placer, para aprenderlo y perfeccionarlo, o para viajar".



Con turnos vespertinos, grupales o individuales, las profesoras del instituto preparan a los alumnos que lo requieran para rendir los exámenes First Certificate (FCE) que se corrigen en la Universidad de Cambridge y el Toefl -en New Jersey, Estados Unidos- más indicado para profesionales, lo que abre grandes posibilidades a becas y estudios de posgrado.



La inscripción ya se encuentra abierta, de lunes a viernes, en el horario de 17.30 a 20.30, y las clases arrancarán el lunes 9 de marzo.