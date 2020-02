Glendalough: pasión y compromiso para la enseñanza del idioma Inglés

141511

Con "la misma pasión del primer día y manteniendo el compromiso para con nuestros alumnos y sus familias", el Instituto de Inglés Glendalough abre sus puertas al nuevo ciclo lectivo, que marca el 40º aniversario de una institución nacida en Villa Alfredo Fortabat y afincada hace 14 años en su sede de 25 de Mayo 2272.

Así lo asegura su alma mater, profesora Elisa Magliati, quien admite sentirse "agradecida con el equipo de trabajo que hemos formado, por su total entrega y responsabilidad. No sólo hemos logrado trabajar en equipo, sino también ensamblar horarios y niveles, con grupos reducidos de entre 8 y 12 alumnos, que tienen la posibilidad de elegir los turnos mañana o tarde y cinco horarios diferentes por cada uno de los cuatro niveles de Kids", esto es los niños.



Esa es una de las fortalezas de Glendalough: poder ofrecer una variedad de horarios para el mismo nivel y afianzar el seguimiento docente, al menos en los primeros años del alumno, esto es la continuidad del grupo (incluso conservando idéntico horario) con la misma educadora durante dos, tres y hasta cuatro ciclos lectivos.



En este sentido, existe un inconveniente repetido en cada ciclo. "Nosotros tenemos organizamos los horarios a principios de marzo, pero suele pasar que hasta abril, en algunos colegios privados, los chicos no tengan definidos los horarios de Educación Física o de Religión", dijo Magliati, evidenciando los conflictos que se generan a posteriori para reformular grupos y horarios.



Con una propuesta amplia y una matrícula importante, destacó que "seguimos la misma línea lingüística en cuanto al material de trabajo para niños y adolescentes, que es totalmente dinámica, comunicativa y moderna, de la mano del lingüista y autor de textos para la enseñanza de habla inglesa, Herbert Puchta", un especialista al que Magliati no sólo admira, sino que "he tenido la posibilidad de asistir a varios de sus seminarios y ponencias en congresos en la Argentina".



Como docentes, resaltó después, "somos conscientes de que nuestros alumnos han cambiado en estos tiempos. Y por ello tratamos de adaptarnos a los nuevos enfoques y tecnologías sin dejar de lado el objetivo principal, que es el aprendizaje de la lengua extranjera como vehículo de comunicación global". En este sentido, resaltó que "en estas épocas nuestros alumnos tienen la posibilidad de usar de manera más práctica el inglés que llamamos áulico: lo hacen cuando viajan al exterior de vacaciones con su familia o en muchos casos, para perfeccionar su inglés asistiendo a cursos en países de habla inglesa".



Los cursos para niños y adolescentes comenzarán el 9 de marzo, mientras que los de adultos -todos los cursos y niveles a cargo de la propia Elisa Magliati- en abril para prolongarse hasta noviembre. Para los primeros, se inscribe en la sede de 25 de Mayo 2272 desde ayer miércoles, de lunes a viernes de 9 a 11.30 y de 17 a 20.30 y los mayores tendrán un plazo más amplio.



¿Un detalle? En Glendalough no toman kinder, sino que la enseñanza se imparte desde los 7 años, con chicos que cursan el segundo grado de la escuela primaria, ya que la enseñanza se basa en la lectoescritura. Otra: el establecimiento tiene su propia fan page, como Instituto de Inglés Glendalough y también aparece en Instagram.