Política El Presidente en Rosario

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde en Rosario la ceremonia de conmemoración por los 208 años del primer enarbolamiento de la bandera, realizado el 27 de febrero de 1812 por el general Manuel Belgrano a orillas del río Paraná.

"Hoy estamos haciendo lo correcto: poner en valor a un hombre inmenso como Manuel Belgrano, un hombre impresionante, un jurista, un hombre que entendió la economía como pocos, un hombre que cuando tuvo que empuñar las armas en defensa de la Patria lo hizo como ninguno, poniendo todo su coraje y toda su fuerza", afirmó el mandatario en el Monumento Nacional a la Bandera.



El Presidente señaló que Rosario "es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de lo que hace", y remarcó: "Estoy aquí para poner la cara frente a ustedes, y para decirles que soy un rosarino más a la hora de reclamar más justicia y más seguridad".



"Estoy para solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado en Rosario y en todo Santa Fe. Vamos a dar las batallas que haya que dar porque los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los rosarinos. La Argentina no tiene espacio para soportar al crimen organizado ni a ningún delito", aseguró el Presidente.



Y destacó: "Estoy de cara a ustedes con este compromiso que vengo a asumir y les pido que el 20 de junio salgan a la calle todos los rosarinos, vengan a Rosario todos los santafecinos, demostremos al crimen que somos muchos más los que no les tenemos miedo y de una vez por todas, por Carlos [Orellano] y por todas las víctimas, hagámonos cargo de cambiar lo que haya que cambiar".



Antes del acto, el Presidente mantuvo un encuentro con los padres de Orellano, un joven de 23 años asesinado y cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Paraná.



El mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Defensa, Agustín Rossi; Interior, Eduardo de Pedro; Educación, Nicolás Trotta, y Cultura, Tristán Bauer. También estuvo presente el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otros funcionarios municipales y provinciales.



Durante el acto, se descubrió una escultura en honor a Belgrano realizada por trabajadores y trabajadoras del astillero Tandanor, quienes entregaron también una réplica al Presidente.

En homenaje al 250° aniversario del nacimiento del prócer y a los 200 años de su fallecimiento, el 2020 fue declarado "Año del general Manuel Belgrano".

Fuente: Prensa Nación.