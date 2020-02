Liliana Schwindt: "no hay espacios para medias tintas, hay que evitar las diferencias"

141538

Política Asumió como diputada nacional en el Frente de Todos

En la jornada de este jueves al mediodía asumió como diputada nacional la olavarriense Liliana Schwindt quien llega a ocupar esta banca tras una batalla legal para que se cumpla la paridad de género.

En diálogo con "Mejor de Mañana" que se emite por FM 98 POP, la legisladora expresó que "estoy de acuerdo con lo que propone Alberto Fernández por eso me sumé al Frente de Todos. Encontramos una Argentina con problemas graves. Hoy no hay espacio para medias tintas, hay que evitar las diferencias, tenemos que juntarnos porque mientras nosotros discutimos por tonterías hay gente que hoy no sabe si pagar el gas, comer, comprar medicamentos... Por eso nosotros tenemos que poner todo el trabajo para que vivan mejor".

Liliana Schwindt fue candidata a diputada nacional en la lista que llevaba a Roberto Lavagna como presidente por Consenso Federal en las pasadas elecciones pero no llegó a ser electa. Este espacio se ubicó en el medio entre otras dos fuerzas políticas que fueron el Frente de Todos y Juntos para el Cambio. Al respecto, la diputada expresó que "es una etapa pasada. Todos los intentos de construir un espacio del medio fracasaron". Sobre su pertenencia ahora, al Frente de Todos, la legisladora consideró que "Alberto Fernández muestra una amplitud, tolerancia y apertura; por ejemplo, Ricardo Alfonsín es embajador en España. Todos son necesarios".

También analizó el resultado de las últimas elecciones y el bajo porcentaje de votos logrado por la fuerza que ella representaba a nivel nacional con José Eseverri como candidato a Intendente: " es parte y producto de la polarización de la que no se pudo salir. Eseverri tuvo la intención de hacer otra cosa pero fuimos víctimas de la polarización", dijo haciendo una lectura del voto de la gente. Y afirmó que "la ciudadanía tomó la decisión de echar a patadas a un gobierno, lo hicieron antes y ahora. Por eso no hay lugar para terceras opciones", afirmó Liliana Schwindt.

"Las ideologías siguen estando y quienes tenemos más cercanía nos paramos de un lado. Soy justicialista y toda la vida milité en el peronismo. Este nuevo gobierno interpreta eso", definió Schwindt aclarando la asunción en esta banca en el Frente de Todos a pesar que fue candidata a diputada en la nómina del Frente 1Pais en 2017. "Del otro lado está la derecha argentina y yo tomo la decisión de estar en éste. Mi ideología hace que esté de este lado y no del otro", en clara alusión al macrismo.

Schwindt en su anterior mandato en la Cámara baja presidió la Comisión de Derechos del Consumidor de la Cámara de Diputados y fue referente de la defensa de los consumidores ante los avasallamientos de los prestadores públicos de servicios, a pocas horas de asumir un nuevo período.

"Hay mucho para hacer en materia de consumidores, estamos atrasado con respecto al mundo, siempre se protege a los poderosos y los ususarios quedamos para lo último", destacó.

La diputada está actualmente trabajando en cuestiones planteadas a nivel local en la factura de Obras Sanitarias: "Necesitamos una factura más limpia ya que hoy encontramos una cuota societaria que es el 80% de la facturación a eso le agregaron una cuota transitoria y ahora agregan esto de los medidores", cuestionó Schwindt.

"Los medidores están a cargo del concesionario para eso cobran un cargo fijo y ahora plantean cobrarlo atado al consumo. Es más grave aún, por eso necesitamos información clara y precisa. Hoy no es ni clara ni precisa", precisó Liliana Schwindt.