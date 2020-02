Tablado en libertad: "No hay un día en que no piense en pedir perdón"

141541

Policiales

El asesino de Carolina Aló en 1996, cumplió la condena y recuperó la libertad. "Voy a tratar de hacer lo mejor posible", respondió al ser consultado sobre cómo será su nueva etapa.

Luego de estar casi 24 años preso, Fabián Tablado, el hombre que mató a su novia Carolina Aló de 113 puñaladas en mayo de 1996 en una vivienda de la localidad bonaerense de Tigre, recuperará hoy la libertad.



Una pericia psiquiátrica ordenada por el juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro David indica que Tablado presenta facultades mentales normales, aunque se aconseja que no se relacione con sus hijas, las cuales tienen actualmente once años.

Minutos antes de las 12:00, el hombre de 43 años realizó los trámites finales para abandonar la Unidad Penal número 21 de Campana, donde pasó los últimos cinco años de su condena. "Voy a tratar de hacer lo mejor posible", respondió al ser consultado sobre cómo será su nueva etapa. "Soy muy consciente de lo que pasó. No hay un día en que no piense en pedir perdón", remarcó, al referirse al femicidio de la joven Carolina Aló. Y añadió: "Salgo con una mente distinta, ya no soy la misma persona. No soy lo que hice en el pasado. Estudié Derecho. Quiero salir, reflexionar bien". (Fuente www.perfil.com).