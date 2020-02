Suteba aceptó la propuesta del Gobierno provincial "por amplia mayoría"

141548

Política El lunes comienzan las clases

El gremio docente Suteba aprobó este viernes la propuesta de aumento salarial formulada ayer formalmente por el gobierno de Axel Kicillof, y lo hizo "por amplia mayoría" en un plenario que se realizó esta mañana en el sindicato.

El Ejecutivo ofreció un incremento en dos etapas por el que el salario básico de un maestro de grado llegaría a los $ 12.767 en marzo, y a los $ 13.772 en junio; y el "de bolsillo" pasaría de $ 26.623 a $ 29.000 y luego a $ 31.058. Así, los maestros totalizarían un incremento de 16,66% para mitad de año.



La propuesta contempla también que el módulo para profesores "de bolsillo" alcance en junio los $ 2.346. En tanto, a mitad de año, un profesor con 24 años de antigüedad percibirá $ 42.003.



Como viene informando DIB, si bien no propuso la "cláusula gatillo" (un reclamo prioritario para las organizaciones sindicales), el Gobierno también se comprometió a convocar a comisión técnica salarial en caso de que la inflación supere el incremento otorgado.



En tanto, todavía se aguarda la respuesta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que este mediodía llevaba adelante un congreso extraordinario, uno de los gremios mayoritarios que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), del que también forman parte Suteba, Udocba, Sadop y Amet.



Cabe señalar que ayer Udocba se mostró más duro y manifestó su rechazo al considerar que la oferta "no puede ser sometida a consideración de nuestros afiliados y afiliadas". "Insistimos en la necesidad de que el Gobierno provincial realice un esfuerzo mayor para elevar el deteriorado salario docente en un proceso de paritarias abiertas que además proteja nuestros ingresos de la inflación reinante", sostuvo el gremio que lidera Miguel Díaz.



No obstante, el dirigente gremial descartó un paro que impida el normal inicio de las clases. (DIB)