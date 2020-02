Olavarría se sumó a la Red Nacional de Agroecología

141556

El Municipio adhirió a dicha red, integrada por 24 municipios y comunidades que fomentan esta práctica sustentable. En ese contexto contó con una charla sobre "Una alternativa de producción amigable con el ambiente y la vida", a cargo del Ing. Eduardo Cerda, en el Centro de Convenciones. Hubo 160 asistentes de diferentes sectores.

Ante un importante marco público, con una asistencia de más de 160 personas, se llevó a cabo la charla de agroecología "Una alternativa de producción amigable con el ambiente y la vida", a cargo del Ingeniero Eduardo Cerda, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Olavarría (CCO).



La propuesta fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad y RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología).



La jornada contó con una variada convocatoria, estuvieron presentes representantes del Grupo de Agroecología de Olavarría, INTA, Centro Apícola, Colegio de Ingenieros, Municipalidad de Benito Juárez, Rauch, profesionales de la UNICEN, docentes, grupo de permacultura, MTE Rural, Cumelen, productores locales, representantes de establecimientos educativos, concejales y comunidad en general.



El Municipio de Olavarría adhirió a RENAMA, siendo el vigésimocuarto municipio, que se sua a la red con el objeto de coordinar y desarrollar en conjunto acciones para promover la transición a la agroecología.



La agroecología busca minimizar la introducción de recursos externos a la unidad productiva como fertilizantes, semillas, agroquímicos y combustibles, entre otro, priorizando procesos y las relaciones ecológicas que ocurre en el suelo y entre la biodiversidad. La agroecología plantea los objetivos de producción con menos costos, mayor rentabilidad, con obtención de alimentos sanos. Además de un cuidado del ambiente y el no uso de agroquímicos.



Acciones y ordenanzas



El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, que fue nombrado director de Agroecología en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, planteó que "la intención es realizar experiencias agroecológicas, gestionar para no utilizar agroquímicos en espacios públicos y fomentar alguna ordenanza sobre la producción agroecológica. Una experiencia que venimos haciendo como Renama en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, con pedidos de San Luis, Neuquén, Santiago del Estero". El funcionario lo dijo en el marco de una extensa nota publicada en la edición del domingo en EL POPULAR.



El mensaje que Cerdá lleva a los municipios y que fue central en Olavarría es la invitación a una agricultura "que vuelva a generar arraigo: con productores y productoras en los campos, pensando la complejidad ecológica, biológica, química y física de los bienes naturales, con uso de las mejores máquinas y herramientas, con la inclusión de la ganadería como complemento, sin depender ya de pocos cultivos: el campo debe ser diverso".



A su entender, "la agroecología no es una alternativa, es la visión de la agricultura de los próximos años que deben abrazar los productores, profesionales, vecinos, el país y la región. Porque a esta altura encontramos los agroquímicos en el aire, en el agua, en las nubes, en los ríos. Esta es una tecnología de muy difícil control", sostuvo el funcionario nacional.



Los objetivos



Desde Renama plantean que cada localidad es diferente, según sus características ecológicas, los procesos geológicos, hidrológicos y biológico que la formaron. Pero también por su gente, la historia y la cultura que forman a quienes viven ahí.



A través de la RENAMA "buscamos redescubrir el potencial regenerativo de la agricultura a nivel ecológico y humano, para transformar a las localidades rurales en lugares que co-evolucionen con su entorno para que sean más fuertes, vibrantes y resilientes".



Para lograr este objetivo, RENAMA realiza una bajada territorial en los municipios, partiendo de la premisa básica de "cambiar la manera en que pensamos la producción agricola, y la distribución y consumo de alimentos".



Desde ese espacio asumen que es "imperioso pensar a la agricultura como una actividad dinámica, compleja y viviente, la cual se encuentra inmersa dentro de un sistema socio-ecológico. Es necesaria una visión holística por parte de todos los actores involucrados".



Por lo tanto, eltrabajo desde la RENAMA consiste en compartir un marco conceptual para entender y hacer agricultura: la agroecología.



"El trabajo de la RENAMA se focaliza en cambiar la forma de pensar de los distintos actores involucrados en el saber y hacer agropecuario local, para que sean ellos quienes diseñen e implementen acciones y estrategias regenerativas en su territorio".



Los objetivos son acompañar los municipios a promover políticas públicas para la transición hacia la agroecología de su territorio productivo; compartir actividades y mejores prácticas de municipios y organizaciones que ya están realizando experiencias agroecológicas; armar y coordinar comunidades de aprendizaje de productores/as en transición hacia la agroecología; promover charlas dirigidas a productores/as y sociedad en general, que tengan como finalidad informar los beneficios de la agroecología y visibilizar las externalidades que conlleva el modelo agroindustrial.



También buscan asesorar a los municipios y sus productores/as en materia agroecológica, tanto en producciones extensivas, urbanas y periurbanas; fortalecer la comercialización local y regional de alimentos saludables sin agrotóxicos, desarrollando la capacidad productiva y de valor agregado y fomentar actividades que contribuyan a defender la biodiversidad ambiental y la salud pública.