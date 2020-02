Organismos oficiales: designaciones en lista de espera

141572

Información General Jorge Garaiz llega al PAMI

Quedan en lista de espera los nombramientos en el Ministerio de Trabajo, Oncología, la Jefatura Distrital y el Ministerio de Desarrollo Social.

El nuevo titular de PAMI, la obra social de los mayores, es abogado, egresó de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, tiene 44 años y por primera vez cumplirá funciones en el Estado.



Aún no se oficializó el nombre pero la designación es un hecho dado que la resolución con el nombramiento de Jorge Garaiz ya se firmó, según pudo confirmar este viernes EL POPULAR Medios. El nuevo funcionario es abogado y asumiría la titularidad de la delegación del PAMI Olavarría el próximo lunes. Lo hará en reemplazo del médico cirujano Mario Mirabella quien estaba en el cargo desde el 12 de marzo de 2018.



En diálogo con EL POPULAR Medios, Jorge Garaiz aclaró que "estoy esperando que me confirmen cuándo empiezo" aunque extraoficialmente se prevé que sea a partir de este lunes 2 de marzo. Además indicó que "la resolución de designación ya salió".



Garaiz tiene 44 años, es abogado, tiene tres hijos y responde al espacio del Frente de Todos en nuestra ciudad. Se recibió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1999 y siempre trabajó de manera independiente. Nunca cumplió funciones en el Estado ni ocupó cargos públicos.



El nombre del profesional trascendió públicamente a fines de noviembre de 2018 y hasta enero de 2019 cuando la obra social IOMA le negó el tratamiento de fertilización asistida a una pareja de mujeres olavarrienses.



El argumento de la prestataria fue que la afiliada no registraba "ninguna patología" como para acceder a la fertilización asistida. Por eso, se inició una acción de amparo y el fallo judicial derivó en que IOMA tuvo que cubrir los gastos de dicho tratamiento. Garaiz se apoyó en la ley 26.862 de 2013 y en un caso previo similar. "Es un derecho adquirido", había aclarado.



Otras dependencias



Además de PAMI también está pendiente la designación del cargo titular en delegación local de ANSES, cuyo jefe era Marcelo Fabbi, quien renunció y hoy es secretario de Legales de la Municipalidad de Olavarría. El cargo sigue vacante y uno de los nombres que suena cada vez más firme en los pasillos cercanos al organismo nacional es el de Maximiliano Wesner. El profesional, que pertenece al espacio del Frente de Todos, ocupó un cargo público, en la oficina territorial GENIA del Ministerio de Industria de la Nación en Olavarría, en 2013.



El Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tuvo como titular a Fermín Ferreira, allegado a Ezequiel Galli. El contrato del concejal de Juntos por el Cambio cesó el 31 de diciembre y no fue renovado. Hasta el momento, la oficina local que depende del ministerio que encabeza Daniel Arroyo, no tiene titular responsable.



Otro organismo nacional que funciona en Olavarría y renovaría la titularidad es el Centro de Documentación Rápida (CDR), que depende del Ministerio del Interior de la Nación donde asumió Eduardo de Pedro. La dependencia local estuvo a cargo de Gabriela Díaz, en el puesto de coordinadora, hasta enero, fecha en que le comunicaron que no le renovaban el contrato y quedó cesante.



En el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) aún se mantiene como coordinadora Paola Alberdi, sin cambios respecto de su contrato, que es "por tiempo indeterminado". A la sede local no llegó ninguna notificación ni recibieron precisiones sobre potenciales cambios. Cabe mencionar que tanto en el CDR como en el CAJ, los trabajadores son contratados y no personal de planta.



A nivel Provincia, en la Jefatura de Educación de Gestión Estatal Regional asumió la licenciada Mónica Wagner el 19 de febrero. Así fue comunicado desde la Jefatura Región 25. Ese puesto que incluye a Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué, era ocupado por la bolivarense Viviana Mesón, que dejó de cumplir funciones tras cuatro años de gestión.



Por su parte, la Jefatura de Educación de Gestión Estatal Distrital, sigue a cargo de Gabriela González y si bien hay rumores sobre posibles reemplazos, esos nombramientos aún no fueron confirmados. En las consultas de EL POPULAR, el nombre que suena más fuerte para dicho reemplazo es el de Julio Benítez, actualmente inspector de rama pero sin confirmaciones hasta el momento.



IOMA también ya definió su conducción, en manos del médico Ramiro Vázquez, actual integrante de la obra social del CECO. El profesional, cercano al santellanismo, reemplazó en enero a José Valenza en la obra social de los estatales bonaerenses.



Lo que aún está pendiente es la dirección del Hospital de Oncología "Luciano Fortabat", que tenía como director al doctor Gabriel Michetti, el hermano de la ex Vicepresidenta de la Nación y a la doctora Sofía Bunge, como directora asociada. Ambos pertenecen a la planta permanente del Hospital. El candidato para ese puesto sería Ramiro Borzi, licenciado en Psicología, ex secretario de Salud municipal de la gestión de José Eseverri y referente de la agrupación política "Proyecto Peronista" con la que apoyó la candidatura de Federico Aguilera para la Intendencia por el Frente de Todos. Su designación estaría avanzada pero aún no ha llegado a formalizarse.



La delegación del Ministerio de Trabajo es otro de los organismos con reemplazo pendiente. Hubo varios nombres en danza desde diciembre a la fecha sin que haya datos concretos respecto de quien asumirá como nuevo delegado. Hasta el momento, su titular Javier Orsi permanece en el cargo debido a que -al igual que en IOMA- es necesario que haya una autoridad local que mantenga "la firma" y así garantizar el normal funcionamiento.



En cuanto a la Región Sanitaria IX, con sede en Azul y cuyo titular era el olavarriense Carlos Clavero, la designación recayó en la médica infectóloga Gabriela Tanoni como directora ejecutiva. En ese rol la acompaña en la gestión como directora asociada la doctora Norma Álvarez Morello, que es olavarriense.



Por su parte, la Dirección de Vialidad, también con sede en Azul, está a cargo del ingeniero Gastón Rodríguez quien es personal de carrera en la dependencia. Si bien inicialmente no se esperaban cambios en el área, hoy no estarían descartadas posibles designaciones para la administración regional.



Finalmente, se encuentra la Defensoría del Pueblo cuyo delegado local había renunciado antes del 10 de diciembre. Martín Capelli dejó su puesto al frente de la sede Olavarría y el cargo recién fue ocupado el 3 de febrero por la abogada Inés Barbieri.