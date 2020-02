La Focra decidió un paro para el martes y por 24 horas en reclamo de mejoras salariales

141588

Información General Paran todas las plantas del país

El representante de la Federación ceramista dio detalles del proceso y de la negociación frustrada. "Perdimos alrededor de un 15 por ciento del poder adquisitivo y ofrecen un 8 por ciento y cifras fijas y no remunerativas para marzo y abril, y no aceptamos".

Tras una negociación frustrada por una compensación de las paritarias del año pasado, la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) resolvió llevar a cabo un paro general de actividades el próximo martes 3 de marzo, y por veinticuatro horas.

Así lo anunció el congresal titular de la CGT y paritario, Miguel Vales a "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, quien brindó detalles de todo el proceso que desembocó en esta decisión.



Ya lo había anticipado que "iba a ser difícil que hubiera una negociación normal" porque al frente de la cámara de pisos estaban los propietarios de la fábrica Cerro Negro, quien se encuentra enfrentada con la Federación.



Para Vales, "hubo un retroceso salarial y no un avance. En 2019 se firmó un 21 por ciento pero con una cláusula de revisión que planteaba juntarse nuevamente en enero para ver si había que compensar ese porcentaje. En síntesis, era para cerrarla cosa que no se pudo hacer. Por eso la Federación ya comunicó el paro nacional y los sindicatos, si no están informados, ya les llegará la comunicación".



Negociación frustrada



Miguel Vales consideró que "se había esperado lo suficiente, han pasado 60 días y los trabajadores ya han perdido un 15 por ciento de sus salarios. Siempre se pierde con respecto a la inflación y si bien hubo una reunión ayer (jueves) no pudieron ponerse de acuerdo".



Según añadió, "la cámara propuso un aumento del 8 por ciento que es un porcentaje miserable, y cifras fijas y no remunerativas para marzo y abril, con lo cual no estamos de acuerdo, y por eso la Federación que es la entidad madre resolvió el paro", sostuvo en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP



La medida de fuerza ya está decretada y "esta llegando la comunicación a los sindicatos de todo el país. Entonces, habrá que conversar con los trabajadores y llevar a cabo el paro de actividades. Es todo muy simple, no debemos soportar una rebaja salarial. Hemos visto que las empresas continúan con su posición de atacar el salario de los trabajadores quitándoles progresivamente el poder adquisitivo. Como decía, propusieron un 8 por ciento, que, insisto, es una cifra miserable y sumas fijas y no remunerativas para marzo y abril, y nosotros no estuvimos de acuerdo con esa propuesta porque vamos perdiendo poder adquisitivo".



El congresal titular de la CGT estimó que el sindicato local como los de todo el país van a acatar la decisión de la Focra y no podría ser de otra manera: "estamos para defenderles el salario a los trabajadores y como vemos, no se avanzó nada en la paritaria".



A su juicio, "estamos perdiendo plata y no debemos permitirlo. El acuerdo era para seguir negociando sobre ese 21 por ciento que habíamos acordado el año pasado. Hemos perdido alrededor de un 15 por ciento del poder adquisitivo por impacto de la inflación, y por eso vamos a parar todas las plantas. El paro -insistió- será el martes 3 de marzo, desde la 0 hora y por veinticuatro horas, y el motivo es el de defender el salario de los trabajadores".