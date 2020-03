Los feriados completos para lo que resta del año

141591

29.02 | Información General

Marzo llegará con otro feriado doble y habrá días de descanso en casi todos los meses. El calendario oficial de feriados dispuso 8 fines de semana largos y 4 de cuatro días para todo el año. Algunos podrán sumar los días catalogados como "no laborables".

Los siguientes son los feriados programados para todo el año 2020.



Marzo



Lunes 23: Feriado con fines turísticos.



Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



Abril



Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



Jueves 9: jueves santo, día no laborable.



Viernes 10: Viernes Santo-Feriado inamovible.



Mayo



Viernes 1: Día del Trabajador.



Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo .



Junio



Lunes 15: Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Feriado trasladable correspondiente al 17-6.



Sábado 20: Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.



Julio



Jueves 9: Día de la Independencia.



Viernes 10: Feriado con Fines turísticos.



Agosto



Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.



Septiembre



Sin feriados generales programados.



Octubre



Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



Noviembre



Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional-Feriado trasladable correspondiente al 20-11.



Diciembre



Lunes 7: Feriado con fines turísticos.



Martes 8: Inmaculada Concepción de María.



Viernes 25: Navidad.



Feriados por religión (No laborables)



9, 10, 15, 16 de abril: Pascuas Judías.



24 de abril: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. No laborable para armenios.



24 mayo: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Id al-Fitr) -Islámicos-



31 julio: Fiesta del Sacrificio -Islámicos-



19 y 20 de septiembre: Año nuevo judío.



28 septiembre: Día del perdón (religión judía).