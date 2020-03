"Ya no tengo más recursos, no me dan solución y estoy sin ningún apoyo de nada"

141612

Es víctima de violencia de género, fue golpeada y amenazada y necesita protección. Ya presentó una decena de denuncias, cuenta con un botón antipánico que no funciona y ordenaron restricciones de acercamiento que fueron violadas.

"Es una persona muy manipuladora, y me encuentro cansada de que me moleste, y me maltrate, ya le he realizado varias denuncias al respecto. El es muy agresivo y le tengo mucho miedo, y todos los días me llama en reiteradas oportunidades, a lo que yo no atiendo", es una de las exposiciones que realizó Paola, de 41 años, en la comisaría de la Mujer y la Familia local. Desde septiembre del año pasado ha presentado continuas denuncias contra su ex pareja, pero a la fecha aún no tuvo las respuestas necesarias para "estar tranquila". De manera contraria, asegura estar "aterrorizada" por lo que el denunciado puede realizarle a ella y su familia.



La falta de respuestas, o más precisamente la demora en las medidas que dispone la justicia, hicieron que Paola se acercara hasta EL POPULAR para encontrar una solución a una historia que parece interminable. Junto a ella traía todos los papeles que acreditaban las denuncias y presentaciones en la justicia. Los conflictos con el hombre con quien estuvo de novio por alrededor de un año hicieron que perdiera su trabajo. Pero además, asegura que la atosiga por redes sociales y por teléfono.



Las denuncias presentadas en la comisaría de la Mujer van desde septiembre hasta días atrás, y suman alrededor de una docena. En todas expone que fue amenazada o que llegó a ser golpeada por su ex pareja. Hasta hace pocas semanas la policía no había podido contactarlo para notificarlo de la restricción de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia Nº 1 de Olavarría, que además determinó que le otorguen a Paola un botón antipánico, pero según aclaró la víctima, el mismo no funciona.



"Llegué a estar tres días sin poder hablar por el terror que tenía después de lo que pasó, y no quiero que me vuelva a pasar algo así, no sé qué más tengo que hacer para que me deje estar tranquila", fue uno de los planteos que realizó a este Diario y que además quedaron expuestos en una denuncia. En cuestión de horas, en enero pasado, fue dos veces a la Comisaría porque la golpeó y ahorcó.



A pesar de que las denuncias por violencia de género datan de septiembre del año pasado, recién a principios de 2020 Paola decidió dejar de ver al denunciado y separarse definitivamente. Según expuso en uno de los documentos a los que tuvo acceso EL POPULAR, "no es la primera vez que intento terminar con la relación, pero por miedo a sus reacciones siempre accedía a lo que él decía. La verdad es que es una persona muy manipuladora, y me encuentro cansada de que me moleste y me maltrate".



En otras de las presentaciones Paola indicó: "Sólo quiero estar tranquila con mi hija y que no me moleste más, yo trabajo para mantener a mi hija y a mi madre que viven conmigo y no puedo estar tranquila por que no sé qué me puede llegar a hacer. Ya me han mandado a la Fiscalía y me dan vueltas para todo, que tengo que esperar y cosas así y todavía no me llegan las medidas nuevas".



En cada uno de los relatos se refleja el temor y la necesidad de acciones que le permitan llevar una vida normal. "No es la primera vez que me golpea, yo quería terminar la relación pero él no quería e insistía en que sigamos en pareja, por que él iba a cambiar. Hoy me dio mucho miedo. Nunca lo había visto así, en verdad pensé que me mataba", refleja una de las denuncias de principios de septiembre, cuando la golpeó en su casa. Paola aseguró además que a través de las redes sociales ella y sus familiares han sido difamados de manera continua.

