"Convocamos a sumarse al rechazo de las ofertas salariales de pobreza"

141613

01.03 | Información General Tribuna Docente: "el lunes paremos"

A través de un comunicado, el sector gremial asegura que "el gobernador Kicillof ofreció un aumento miserable que la conducción de Baradel aceptó a pesar de chocar con la base docente".

El comunicado completo de Tribuna Docente



El augurio de que este lunes las clases comenzarían sin problemas se demostró una completa mentira. La oferta del ministro Trotta en la paritaria nacional y las paritarias provinciales son de salarios de pobreza para los docentes y esto explica por qué en por lo menos la mitad de las jurisdicciones del país hay en marcha planes de paro de no inicio: Chubut, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, la ciudad de Buenos Aires Misiones, Formosa, Catamarca, Salta y Jujuy.



La misma realidad se vive en la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof ofreció un aumento miserable que la conducción de Baradel aceptó a pesar de chocar con la base docente. El básico de los trabajadores de la educación sigue siendo la mitad del salario de bolsillo que, aún con el incentivo docente (en negro y que no cobran los jubilados), no alcanza a cubrir las necesidades básicas. La paritaria provincial es rechazada por la mayoría de la docencia, lo que impulsó a que FEB y Udocba no aceptaran la propuesta, aunque al mismo tiempo se quedaron de brazos cruzados. Quienes sí tomaron la posta de la lucha contra esta paritaria de miseria son las seccionales Multicolor del Suteba que votaron rechazarlo en sus asambleas y paran y se movilizan este lunes 2 de marzo.



Desde Tribuna Docente Olavarría convocamos a toda la docencia a sumarse al rechazo de las ofertas salariales de pobreza y al no inicio propuesto por la Multicolor para luchar por un salario de $40.000, con todas las sumas al básico e indexación mensual, por presupuesto para la infraestructura escolar, contra el vaciamiento del IOMA, en defensa de las jubilaciones, del estatuto docente y la escuela pública. Plata para educación, no para el FMI y los bonistas.



Tribuna Docente Olavarría