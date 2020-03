"Presentaré en diez días un proyecto para legalizar el aborto"

141616

Política

El presidente también anunció un plan de asistencia por dos años a aquellas mujeres de bajos recursos que decidan dar a luz a sus hijos.

En uno de los anuncios más esperados de la sesión de apertura 2020 del Congreso, Alberto Fernández señaló que en los próximos 10 días presentará un proyecto sobre la despenalización del aborto. "Es un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Es un tema que tiene profundas implicancias personales. La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos, distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo y aquellas que deciden interrumpir su embarazo".

Agregó: "Un estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollan accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no sólo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma, también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma".

"El aborto sucede, es un hecho. Un estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. En el Siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permite a las mujeres acceder al sitio cuando toman la decisión de abortar".

"Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado. Durante el embarazo, nacimiento, puerperio, primeros años de crianza el estado debe estar presente en estos momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección durante el embarazo de la mujer en nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un estado activo con fuerte presencia capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo en nuestro país".

Concluyó: "Junto a la ley que buscar legalizar el aborto enviaremos al Congreso nacional un proyecto de ley que instaure el plan de los mil días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida".



Otras definiciones importantes

Fuga de capitales

El presidente señaló que el Banco Central se encuentra analizando el destino de los fondos tomados por deuda. "Debemos saber lo que pasó. Quienes se beneficiaron con esas prácticas", sostuvo. Y agregó: "Nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejan tierra arrasada".

Deuda

Fernández agradeció a la oposición el apoyo para la restructuración de la deuda y dijo que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "venimos trabajando en forma constructiva" y que "hay un entendimiento mutuo". "Necesitamos un acuerdo que le permita a la Argentina ponerse de pie y no volver a caer", señaló.

Política productiva

El presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de desarrollo hidrocarburífero. En este punto habló también de la minería y sostuvo que la producción metalífera y de litio son oportunidades a explorar.

Retenciones

Fernández sostuvo que "el campo debe ser un protagonista importante" para reactivar el país y dijo que "deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y exportan". El presidente sostuvo que su Gobierno hizo una propuesta generosa por el tema retenciones que incluye a sólo 1 de un total de 25 cultivos. "Aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino", agregó.

AFI y causa AMIA

El presidente adelantó que esta semana se publicará un decreto de necesidad y urgencia para prohibir que agentes de la AFI realicen funciones policiales o investiguen como auxiliares de la Justicia. Además ordenará al organismo de inteligencia a desclasificar documentación referida a la causa AMIA. "Tenemos la decisión de terminar para siempre con los sótanos de la democracia", indicó.

Reforma de justicia federal

Anunció una reforma de la justicia que implica la creación de un nuevo fuero federal penal. "Los delitos de la administración pública dejarán de estar en manos de unos pocos jueces", señaló. Entre otras medidas, se crearán organismos judiciales en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe.

Fernández celebró que mañana se iniciarán las clases normalmente "en casi todo el país". En tanto, anunció el envío de una nueva ley de educación superior que buscará "fortalecer el vínculo" entre la universidad y la comunidad.



Entre otras medidas, Fernández también adelantó un programa de innovadores de gobierno, una agencia de evaluación del impacto de políticas públicas, el impulso de leyes para continuar con el reclamo por las Islas Malvinas y el ascenso post mortem de los tripulantes del Submarino ARA San Juan. Además, hizo referencia a la iniciativa de capitales alternas. "Nuestro objetivo es descentralizar la administración nacional", adelantó.

(Página 12 y DIB)