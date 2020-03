Desesperante: Ilusiones apuesta a la ayuda del Estado para aliviar la grave crisis

El mes que viene Ilusiones cumplirá 25 años, pero desde la institución aseguran que no hay muchos motivos para festejar, ni siquiera hubo tiempo para pensar en ello. La crisis financiera que atraviesa la Entidad es grave y preocupa toda la comunidad que forma parte de ella.



Con un déficit de unos 200 mil pesos mensuales y un atraso de dos meses en el pago de sueldos. Ilusiones lucha para mantenerse en pie. A los problemas económicos se suma un quite de colaboración del personal a partir de mañana, cuando comience un nuevo ciclo escolar.

Ilusiones cuenta con un subsidio provincial que alcanza para cubrir el 80% del sueldo de los docentes que allí se desempeñan y ahora elevaron un pedido para lograr una cobertura del 100%, algo que alivianará los números de la institución. A esto se suma que IOMA, que es la obra social que aporta mayor ingreso a Ilusiones también mantiene un atraso importante en los pagos.



Recién ahora se pudo completar el sueldo de diciembre

integrantes de Ilusiones ven de carácter urgente la obtención de fondos que ayuden a sostener este servicio.

Esta medida se llevará a cabo en el. En el turno mañana y turno tarde se hará una reducción de dos horas. Es decir que, de 4 horas de trabajo por turno, se materializará la mitad., asumió, integrante de la comisión normalizadora de la Institución. Por eso, han pedido una reunión con el intendente, con el objetivo de poder plantear la grave realidad que atraviesan."El personal ha ido aguantando y llega un punto en el que es razonable que tomen alguna medida.y enero aún no se cobró en su totalidad", contó Timerman. Aunque el planteo sea justo, "no deja de causarnos preocupación", planteó.Cabe destacar que el Grupo Ilusiones es la única institución en nuestro medio que puede atender a discapacitados severos. Además, contiene a personas que no tienen familia o que esta no puede cuidarlos por diferentes motivos y ofrece acompañantes terapéuticos que se trasladan a los domicilios con un plan terapéutico a llevar a cabo en forma personalizada, según el grado de discapacidad.El Grupo Ilusiones ofrece tres modalidades: la Escuela, el Hogar y el Centro de Día, este último se autofinancia sin problemas. La entidad nació en 1997, en principio como un centro de referencia deportiva y luego como Centro de Día hasta incorporar, en 2000, el Hogar de Permanencia con internación.Además, cuenta con la Escuela Especial Casa de María, donde por la mañana se brinda la actividad pedagógica y por la tarde se realizan los talleres. Tiene transporte puerta a puerta para el traslado de los chicos, así como desayuno, almuerzo y merienda.La Provincia aporta el 80% de los sueldos de algunos docentes, y del 20% restante se hace cargo la Institución. A esto se suma el pago del total del haber de personal como preceptores y porteros. Y se contabilizan los gastos de traslado de la combi, luz y gas, entre otros.Por eso, desde Ilusiones analizan la posibilidad de conseguir este año que la Provincia solvente la totalidad de los sueldos docentes., todos ellos discapacitados "severos con una alta dependencia, y no hay familia que pueda ocuparse de ellos". Con una función social importantísima,Por eso, la intención es conseguir algún tipo de subvención municipal, ya que el déficit mensual llega a los 100 mil pesos en esta modalidad.Una vez que los chicos egresan de la Escuela en Ilusiones, pasan a formar parte del Centro de Día que actualmente cuenta con 19 concurrentes que pueden permanecer allí por jornada simple de cuatro horas o jornada completa de ocho horas. Allí hay kinesiólogos, orientadoras y profesores de educación física, ya que se apunta a ofrecer una actividad variada que contemplen las problemáticas de los chicos que asisten a la institución. Esta modalidad es la única que puede autofinanciarse."Cumplimos un rol único, muy importante", sintetizó Silvia Timerman. Por eso, en medio de esta grave crisis financiera apuestan a los resortes del Estado para salir adelante.