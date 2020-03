"Nuestro básico es de indigencia por eso vamos a un paro de no inicio"

141648

En el inicio del ciclo lectivo la mayoría de los gremios que cuentan con mayor cantidad de afiliados docentes decidieron comenzar las clases, aunque Tribuna Docente realizaron un paro sin inicio de clases.

"Nosotros no somos un gremio aparte, integramos el Suteba, somos la Multicolor en oposición a Roberto Baradel", aclaró Agustín Mestralet, dirigente de Tribuna Docente.

En distritos como La Matanza, Bahía Blanca, Ensenada y Tigre se hicieron asambleas donde rechazaron la propuesta de Axel Kicillof y propusieron un paro de no inicio de clases, "gran parte repudia este acuerdo, esta oferta salarial pero la Multicolor no se queda solo en lo discursivo, en lo rétorico sino que, desde la práctica impulsamos el no inicio para que el gobierno tome en cuenta el rechazo docente", afirmó Mestralet.

El aumento que el gobierno provincial planteó a los docentes, fue aceptado por tres de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente "a Baradel no le fue fácil, nadie lo dijo, no hablan de la miseria salarial" expresó desde Tribuna Docente. En cuanto al aumento, que fue del 16 %, Mestramet aclaró "la propuesta es del 16 % pero depende del cargo ya que son 300 pesos los que van al básico" y recordó que "los docentes tienen la mitad del sueldo con sumas en gris o negro y eso provoca una distorsión salarial que repercute en la antigüedad, en el básico y en los haberes de los jubilados", expresó el dirigente gremial.

"Esos 300 pesos no alcanza para nada, los salarios durante el gobierno salarial perdieron un 20 %, estamos muy por debajo de la línea de pobreza" remarcó.

Con el nuevo aumento, que en la práctica destrabó el conflicto histórico en el comienzo de clases ya que las clases comenzaron en la mayoría de las escuelas el salario básico de un maestro de grado "es de 26.000 pesos y de un preceptor llega a 23.000 pesos, pero si para cubrir la canasta básica necesitamos 40.000 pesos, esto obliga a tener dos o tres cargos para vivir con un sueldo digno", detalló Mestralet y "ahí tenemos el problema en la calidad educativa que desciende, ya que no puede dedicarse a corregir, tiene que super explotarse, en cambio si el salario te alcanzara para vivir el docente podría estar más presente con los problemas que se plantean en el aula".

"Son salarios de pobreza, nuestro básico es de indigencia por eso vamos a un paro de no inicio", expresó Agustín Mestralet.