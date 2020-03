"Hacía mucho tiempo que las clases no empezaban en tiempo y forma"

141659

02.03 | Política Valicenti y el compromiso con la Educación

En Tapalqué, junto al intendente Gustavo Cocconi, el diputado provincial participó del acto de comienzo del ciclo lectivo en la Escuela Primaria N°28. También estuvo presente la Inspectora Regional de Educación, Mónica Wagner.

El diputado provincialparticipó del comienzo del ciclo lectivo en la Escuela Primaria N° 28 "Coronel Estomba" dejunto aly la, donde inauguraron el inicio de clases y resaltaron que "empiecen en tiempo y forma en toda la provincia, es una gran noticia para los alumnos, los docentes y las familias bonaerenses".

En el marco del comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia, el diputado provincial remarcó la importancia de garantizar el inicio de clases porque la "Escuela es la principal institución de ruptura de las desigualdades, sin Educación Pública no hay crecimiento, no hay igualdad de oportunidades y no se puede pensar un país con desarrollo e inclusión".



"Estamos muy contentos de volver a empezar las clases en el primer día del ciclo lectivo, porque hacía mucho tiempo que no comenzaban en tiempo y forma, esto era un problema para los chicos de la provincia, para los docentes y para las familias bonaerenses", remarcó el legislador.



En ese sentido, Valicenti destacó que "tenemos un Gobernador que dialoga y entiende las necesidades, este inicio de clases es muy importante gracias al diálogo que los docentes, los profesores y los auxiliares de la educación tuvieron con el gobierno de la provincia que entiende a la Educación como una prioridad".



"El conocimiento no puede estar alambrado para sectores elitistas, sino que tiene que llegar a todo el Pueblo" dijo Cocconi



Por su parte, el intendente Gustavo Cocconi remarcó que "pensamos a la educación pública con el objetivo de brindar mayor inclusión a través del conocimiento como un bien social para que nuestra comunidad crezca".

Al mismo tiempo, el intendente Cocconi destacó la reinauguración del Museo y Centro de Cultura y expresó la importancia de que sea declarado de interés educativo provincial. "El Museo es lugar con nuevas tecnologías que va a estar abierto para todos con la consigna de que el conocimiento no puede estar alambrado para sectores elitistas, sino que tiene que llegar a todo el Pueblo", aseguró Cocconi.