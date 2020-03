Tarifa de agua: la comisión se encamina a tener dos dictámenes en la audiencia pública

141689

Todos los bloques coincidieron en rechazar el "ajuste automático" que propuso Coopelectric. La presidenta de la comisión, Celeste Arouxet, indicó que se hará un dictamen "con todo lo que se hizo, sin el número final". Desde el Frente de Todos se adelantó que se insistirá con la adhesión a la Ley de Solidaridad.

Hoy finalizó su actividad la comisión especial conformada en el Concejo Deliberante para analizar el pedido de aumento de la tarifa de obras sanitarias. El resultado de su análisis se presentará mañana en la audiencia pública que desde las 19 se realizará en el Salón Rivadavia. EL POPULAR consultó a la presidenta de la comisión, Celeste Auroxet (Juntos por el Cambio) quien informó que hoy será el cierre de la tarea de los concejales y adelantó que se encamina a tener dos dictámenes: uno de la mayoría y otro con las observaciones agregadas por el interbloque Frente de Todos.



Más allá de este aspecto, quedaron en claro dos puntos. Por un lado, todos los bloques coincidieron en rechazar el "ajuste automático" que propuso la concesionaria Coopelectric. Por otro, no se ofrecerá desde el Concejo Deliberante una contrapropuesta de aumento tarifario. Cabe recordar que la cooperativa pidió un aumento de 687% con la quita de todos los cargos y contribuciones agregadas a la factura.

En este sentido, se adelantó que el dictamen que se presentará será un repaso de la actividad de la comisión especial. El análisis de la estructura de costos de la concesionaria continuará en el Legislativo en el marco del tratamiento del proyecto de incremento tarifario.



La reunión



Ayer se reunió por última vez la comisión especial. Estuvieron presentes 10 de sus 11 miembros. Los concejales accedieron a la respuesta que envió Coopelectric al segundo pedido de informe, enviado la semana pasada. Durante la jornada de ayer los integrantes se dedicaron a su estudio para cerrar hoy la elaboración del dictamen.



"Coopelectric presentó la información solicitada, está bien detallado como le habíamos pedido" informó Arouxet quien agregó que "se analizó el tema del dictamen que es cómo trabajó la comisión hasta ahora y vamos a seguir trabajando con la estructura de costos".

Vamos a determinar, más allá de la decisión de cada bloque, cuál sería la tarifa del agua en Olavarría regularizando ya más de 10 años de una tarifa que viene mal calculada o mal estimada.



La presidenta de la comisión señaló que entre los puntos que se incluirán en el dictamen está el rechazo "por unanimidad" al ajuste automático de tarifas.

Acerca de la estructura de costos, Arouxet tuvo en cuenta que como recién ayer se recibió la documentación con la respuesta de la cooperativa al pedido de informe. Se había solicitado que la concesionaria respondiera sobre el detalle de los sueldos por monto, por categoría y la cantidad de sueldos; la cantidad de usuarios y la cantidad de usuarios por categoría de consumo, cuántas cuotas van a cobrar por el cargo de "contribución renovación de medidores"; qué proveedores están incluidos en los costos operativos y qué montos fueron asignados en el último año. A su vez, se pidió información específica respecto del cálculo de interés del préstamo que la cooperativa paga mensualmente al Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) que fue tomado en dólares.



Con estos nuevos datos recibidos "se va a seguir en la búsqueda de ese punto de equilibrio donde vamos a determinar, más allá de la decisión de cada bloque, cuál sería la tarifa del agua en Olavarría regularizando ya más de 10 años de una tarifa que viene mal calculada o mal estimada. La idea es seguir trabajando con esto" subrayó la concejal del oficialismo.



En este punto dejó en claro que "se va a hacer un dictamen con todo lo que se hizo, sin el número final que no lo tenemos". Es decir, que los concejales no van a incluir una cifra de propuesta de aumento del servicio ya que es un aspecto que sigue en estudio. Celeste Arouxet agregó que "se va a seguir elaborando ese informe para que después, cuando se emita el dictamen final, poder fundamentar en base a lo que trabajamos".



Finalmente, la presidenta dijo que "el Frente de Todos tiene otras observaciones que las va a incluir en el mismo dictamen, pero como dictamen de bloque. Va a haber un dictamen en general y uno en bloque".



Ley de Solidaridad



EL POPULAR habló también con Ubaldo García, miembro de la comisión por el interbloque Frente de Todos. Al igual que Arouxet se refirió a "la negativa a una actualización automática vía algún índice, porque consideramos que eso es delegación de la potestad del Concejo Deliberante". En este aspecto, todos los integrantes de la comisión especial coinciden.



"En la reunión de hoy aparecieron algunas diferencias" indicó el concejal en referencia un dictamen del Frente de Todos el cual consideró "potencial" aunque tuvo en cuenta que "con algunas de las cosas que adelantamos los concejales de Juntos por el Cambio no están de acuerdo".



En este sentido, García se refirió a dos aspectos que desde el interbloque se han sostenido a lo largo de la actividad de la comisión. Se trata de tener en cuenta el contexto económico de los vecinos y la posibilidad de afrontar un aumento tarifario de la magnitud que se analiza, y en ese marco, solicitar la adhesión a la Ley de Solidaridad que -en Nación y Provincia- pospuso por 180 días los incrementos tarifarios.