ARA San Juan: "todo lo que se hace en homenajes es una farsa para cerrar la causa"

141705

Información General

Emilio Wagner está descreído tanto de la gestión kirchnerista como macrista, lo que abre más la herida frente a la pérdida de su hijo Diego. Reflexiona sobre el ascenso post mortem anunciado por el Presidente, dicen que "los familiares están comprados".

"Están tapando, ocultando todo y conformando a las familias. Es como que la causa del Ara San Juan está quedando de lado", se lamentó el padre de Diego Wagner Clar, uno de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino.

Emilio Wagner se mostró descreído tanto de la gestión kirchnerista como macrista, y cada vez más convencido de que la embarcación fue blanco de un ataque. También apuntó a la jueza de la causa y se refirió al anuncio del presidente Alberto Fernández, que promueve el ascenso post mortem de los submarinistas, entre los que se encuentra su hijo.

"Están involucrados los dos gobiernos. Es un problema que le toca a los dos porque son muy responsables de lo que pasó. Si bien en su momento (los exministros del kirchnerismo) Nilda Garré y Agustín Rossi fueron responsables del armado del Ara San Juan, (el ministro de Defensa de Macri) Oscar Aguad nunca se propuso en 4 años hacer mantenimiento al submarino. Hay otras cosas oscuras que la sociedad no sabe", cuestionó Wagner.

"Nos mintieron"

El hundimiento que se produjo en noviembre de 2017 surgió luego de que "los mandaran adonde no tenían que mandar. No están hundidos en aguas nacionales sino internacionales. Nos dijeron que no había sido chocado por otro barco justo donde están hundidos casi 700 barcos pesqueros de Chile, Rusia y España. Yo estuve con Diego en una navegación anterior, fotografiando un buque que se les tiró encima y a gatas pudieron escapar. Todo eso la Armada lo negó siempre", expuso con dureza.

Emilio Wagner también dejó planteadas sus dudas respecto de los registros fílmicos realizados por la empresa Ocean Infinity: "la filmación fue trucha. Nos mintieron. Estaba editaba. Por eso considero que todo lo que se hace en homenajes es una farsa para terminar con esto, para cerrar la causa. La mayoría de los familiares están comprados, les han dado casas...".

El olavarriense aclaró que no es su caso y que recién ahora, a dos años de esa tragedia que conmocionó al mundo, pueden hablar, poner en palabras lo que sienten y les pasa.



La nota completa en diario El Popular