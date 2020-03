141706

Información General Galli sobre el caso sospechoso de coronavirus

"Lo importante es que Salud automáticamente activó el protocolo"

Para este miércoles se espera el resultado del estudio. El hombre de origen alemán que no vive en Olavarría, continúa aislado. "No quiero ser muy cauteloso porque no hay que generar ni pánico ni nada", dijo Galli.