"Quique intentó pararse delante de los micros y fue atropellado dos veces"

Policiales

El testimonio de Ricardo Sanchez, hermano de la víctima, habló con El Popular y sus declaraciones estuvieron plagadas de angustia. Aseguró que "a mí me pegan un golpe de puño en la cara y fue para quitarme el celular con el que estaba filmando".



Tras tomar conocimiento sobre el conflicto que terminó con una persona derivada al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", El Popular dialogó con Ricardo Sanchez.



El aseguró que "tenemos terrenos de más de 30 años con toda la documentación pertinente y boleto de compraventa en los años 90.



"Dimos uso durante 30 años ininterrumpidos. Construimos una cancha de paddle, pusimos postes de alumbrado, instalación eléctrica subterránea, arcos de fútbol y cancha de bochas y tejo".



Se trata de un lugar "aledaño a una construcción en un tercer terreno que tenemos para uso de esparcimiento familiar".



Sobre los hechos ocurridos hoy dijo que "nos invaden a las 5.30. Rompieron todos los alambrados, la cartelería colocada propiedad de la familia Sanchez, los arcos de fútbol fueron arrancados. Ingresaron al predio con los colectivos de la empresa WG y uno de los colectivos era manejado por Walter Gernetti".

Aclaró que ingresaron al predio con colectivos y un camión y que querían instalar un gazebo. "Yo lo filmo e invito a que se retire del lugar y le digo 'me extraña esto de una empresa de transporte público que seguramente ahora está esperando la concesión del servicio público interurbano y que probablemente sea favorecida esta firma".



Automáticamente dijo que "me pega un golpe de puño en la cara que no lo veo y se me fue el mundo de alrededor. Cuando recobro el conocimiento veo que la intención era quitarme el celular" donde habían quedado filmadas las agresiones.

Sobre el hecho en que "Quique" Sanchez fue herido es cuando el reconocido ex secretario general de Luz y Fuerza intentó pararse delante de los micros de gran porte y fue atropellado dos veces, lo lastimaron y está internado fuera de peligro. Tiene la cara estropeada".