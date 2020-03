"La empresa tiene la escritura" y "no hay usurpación"

141711

04.03 | Información General Representante legal de WG SRL

El abogado Oscar Palahy de la empresa WG SRL, brindó detalles de los hechos ocurridos esta mañana. La palabra de Walter Gernetti.

El conflicto se inició a primera hora de esta mañana cuando varios colectivos de la empresa WG SRL ingresaron al predio donde se generaron situaciones de violencia: "Empezamos a entrar y apareció esta gente a agredir, a meterse delante de los colectivos y bueno... no sabemos lo que sucedió", dijo a EL POPULAR Medios el representante legal de la empresa propiedad de Walter Gernetti, el doctor Oscar Palahy.

Gernetti es el titular de la empresa TuBus, prestataria del servicio de la línea urbana de pasajeros. "Los terrenos tienen todo inscripto en el registro, por eso empezamos con la obra. La idea es hacer un agro para la empresa de colectivos de transporte y colocar tanques de combustible", destacó Palahy.

"La empresa tiene la escritura, no intentamos hacer algo que no le correspondía. No hay usurpación: si comprás, querés usar lo tuyo. Hace un año que la empresa compró estos terrenos ya que venía comprando los lotes adjuntos para agrandar la empresa", confirmó el letrado.

En cuanto a los detalles de obra que proyecta la empresa de trasporte, el abogado puntualizó que "se iba a hacer la medianera, cerrar el predio ya que son terrenos baldíos. No hay construcción hecha, no hay nadie que haya estado viviendo ni nadie que tenga la posesión del terreno. Ahí apareció esta gente diciendo que tienen derechos y se generó toda una situación de violencia".

El predio en cuestión incluye dos terrenos con árboles, de 80 por 80 metros. "Ellos dicen que hay canchas de fútbol, de padel, pero ahí no hay nada. Lo único que acreditan es que lo usaban porque tienen una quinta al lado y en el verano la usan y vienen a los terrenos,", destacó Palahy.

Según lo manifestado a EL POPULAR Medios por el representante legal "cuando yo llegué supuestamente eso habría ocurrido", refiriéndose a la persona herida, Enrique Sánchez, hermano del concejal Juan Sánchez, quien pasadas las 11 de esta mañana se acercó a la comisaría a radicar la denuncia.

"Los colectivos estaban ingresando y cuando estaba por entrar el último aparece esta gente y se cruza adelante intentando frenarlos. Yo no sé si fue una agresión o un accidente en esa situación de violencia que se generó, pero no pudo decir nada porque cuando vine ya había sucedido", afirmó Oscar Palahy.

"Tenemos la escritura de los titulares del terreno. Hay dos sucesiones, hay una persona que compra y otra que vende. Está todo escriturado, hay expedientes judiciales, legalmente está todo hecho como corresponde, si en todo caso Gernetti fue engañado, fue engañado muy bien", detalló el letrado.

¿Cómo sigue la causa en la Justicia?

El conflicto que esta mañana derivó en situaciones de violencia, se habría originado hace un par de días. "Hicimos una denuncia por amenazas porque cuando iban a bajar los tanques de combustible. También hubo agresiones. En ese momento llegó la Policía y la situación se tranquilizó", expresó Palahy.

La Policía Científica trabajó en el lugar, ubicado en avenida Sarmiento y San Juan, para realizar constataciones que solicitó la fiscal Paula Serrano que es quien entiende en la causa. "Ella trató de zanjar la situación porque había tensión , esto es una causa civil y penal por las lesiones, ahora ninguno podemos hacer nada. Nosotros vamos a ir a la Justicia Civil para ver quién tiene la razón", anticipó a EL POPULAR el abogado de la empresa WG.

"Es como que la familia quisiera poseer la propiedad por el transcurso del tiempo que la usaron pero no dijeron nada. no lo plantearon nunca, lo que ellos invocan es bastante frágil", remató Oscar Palahy.



A pocas horas de ocurrido los hechos, el titular de la empresa de transporte WG SRL, Walter Gernetti, dialogó con El Popular Medios, asegurando que los terrenos son de su propiedad y que tiene la escritura y los trámites realizados legalmente.