Ingenieros respaldan que Buenos Aires sea provincia petrolera

Información General Iniciativa de Kicillof

El objetivo sería potenciar la industria de los combustibles líquidos, que en un 80 por ciento se destilan en territorio bonaerense. Además de facilitar el ingreso a los yacimientos de Vaca Muerta de la pymes bonaerenses.

Desde el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), manifestaron satisfacción por el anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre un pedido para que Buenos Aires sea considerada una provincia petrolera, y adelantaron su acompañamiento a toda iniciativa que tenga que ver con el desarrollo profesional, económico y productivo de los bonaerenses.



Según trascendió tras el discurso del gobernador en la apertura de sesiones legislativas, el objetivo es potenciar la industria de los combustibles líquidos, que en un 80 por ciento se destilan en territorio bonaerense, y facilitar el ingreso a los yacimientos de Vaca Muerta de la pymes bonaerenses vinculadas a la explotación petrolera.



En ese sentido el presidente del CIPBA, Norberto Beliera, celebró el anuncio y resaltó el apoyo de la entidad para colaborar en lo que sea necesario para ampliar el mercado petrolero, "que tiene la capacidad de generar puestos de trabajo altamente calificados y muy bien remunerados, con todo lo que eso significa para los profesionales de la ingeniería en sus distintas ramas".



"Además, nuestros recursos no convencionales constituyen una tremenda oportunidad histórica de recuperar el tan ansiado autoabastecimiento energético, pero para concretarla en riqueza para todos los argentinos, necesitamos hacerlo eficiente y responsablemente", explicó Beliera.



El presidente del CIPBA recordó que en la zona de Claromecó existe un cuenca petrolera, aunque aclaró que "no hay estudios realizados todavía y no se sabe aún si allí hay o no hay yacimientos que ameriten su explotación", pero que de todas maneras es otro elemento presente para que la provincia de Buenos Aires pase a formar parte de las jurisdicciones petroleras.