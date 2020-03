ReIngeniería es lo mismo que decir Durlock

141826

Información General Expo Vivienda 2020

La empresa olavarriense, con décadas como líder en la construcción en seco en nuestra ciudad y la zona, tiene el total respaldo de Durlock, que es pionera en este sistema.

Este año participamos en Expo Vivienda ya que es un evento de la ciudad relacionado con lo nuestro, con lo que hacemos nosotros. El año pasado ya fue una buena experiencia. A veces uno piensa que con tantos años de trayectoria en el mercado, en el que fuimos pioneros y somos líderes de la construcción en seco, en una ciudad que no es tan grande pero lo es, hay mucha gente que no sólo no conocían el sistema sino que no nos conocían a nosotros. Así que siempre hay que estar, porque a veces se piensa en salir de la ciudad cuando hay un mercado interno en la ciudad que todavía hay que explotar. Este sistema, en el interior que tiene veinte años, como a lo que se apunta ahora que es la construcción total en seco, con steel framing y todo lo que es una vivienda totalmente industrializada. La gente no lo conoce todavía, así que en este tipo de eventos uno se da cuenta que hay un mercado muy grande y hay que tomar acciones para trabajar en ese mercado" contó Ignacio "Nacho" Spinella, uno de los integrantes de la firma ReIngeniería que está presente en la Expo Vivienda 2020 que se inició ayer y finalizará mañana en el CEMO.



"Nosotros contamos con el respaldo directo de una de las empresas más representativas del rubro. En placas somos representantes oficiales de Durlock, también del grupo Saint Gobain que en los últimos tiempos ha crecido muchísimo que ha incorporado otras empresas. En lo que es estructura, siempre trabajamos con AD Barbieri ya que es líder. Y hay productos anexos a lo que es construcción industrializada, y con la firma local Finoteix estamos en charlas para definir lo que es el final de revestimientos cementicios, y como es de nuestra ciudad vamos a hacer una alianza para colocar sus productos. Tenemos experiencia en colocación y el de Finoteix es un buen producto, por lo que hay que aprovechar ese envión juntos" siguió diciendo.



Respecto de las consultas que hace la gente, Spinella señaló que "hay consultas variadas. Hay gente que pregunta sobre cielorraso de PVC. Es ponerlo y olvidarse. También vienen por construcciones, obviamente. Y vamos a tener un par de diseños básicos, próximamente, de viviendas industrializadas con la posibilidad de ofrecer una obra gris, agregándole pisos, aberturas, etc., con llae en mano. Son alternativas que estamos viendo para cuando esto se reactive, ya que la situación está complicada. Hay un déficit grandísimo en lo que es el tema habitacional, pero no hay créditos y entonces eso dificulta mucho para progresar. Pero creemos que esto va a cambiar, las reactivaciones en la Argentina son rápidas, por lo que cuando haya créditos este sistema de construcción la gente lo va a adoptar. Es que es rápido. La gente que va por esto es gente joven. Es otro sistema, opuesto al tradicional, y además es eficiente", afirmó.



"Cuando va a construir una persona, lo que debería hacer es una re-ingeniería. La construcción que va a realizar la tiene que analizar, y pensar si la hace tradicional qué beneficios tiene y si la hace en forma industrializada en seco también debe ver qué beneficios tiene. En este último sistema, que es el que tenemos nosotros, tiene velocidad, calidad, prestación. Hay que calcular el costo beneficio. Eso es re-ingeniería, de ahí el nombre de nuestra empresa que ya tiene 20 años en el mercado. Desde ese momento pensábamos en esto, aunque en ese momento no estaba el steel. Pero hay que construir con este tipo de materiales, que va avanzando en nuevos productos. Cuando arrancamos había cuatro placas: la de 9, la de 12, la verde y la roja. Hoy hay más de veinte y la gente sigue pensando que sólo hay cuatro. Entonces ha avanzado tanto esto y hay una tecnología en placas, que se ha logrado fabricar una placa -que el único que la tiene es Durlock- que tiene 7 milímetros para cielorrasos, que además de ser más fina es más resistente a la deformación. La modulación en un cielorraso es cada 40 centímetros y con esta placa se puede usar una modulación de 60 centímetros, por lo que se ahorra estructura y se coloca una placa más liviana. Es decir, esto es tecnología" señaló Alejandro Stábile. "Lo que hizo Durlock fue entrar al mercado con esa placa con el mismo precio que la placa estandar que se usaba para cielorrasos", agregó.



¿Qué le falta descubrir a la gente en la construcción en seco?. "Y, muchas cosas que van a ver en la Expo son Durlock, que son placas para el exterior. La gente cree que son placas cementicias, pero este es un producto nuevo que tiene solucionado el tema de las fisuras. Se puede hacer en el industrializado o reformar un frente de ladrillo, y este sistema se pega y queda liso, sin fisuras, y se puede pintar sin problemas. Eso es algo nuevo. Recientemente Durlock sacó una placa que se llama AH, es decir Anti Humedad, y en Olavarría hay mucho problema de humedad. Este producto lleva una placa especial y una masilla especial para tratar ese problema. Esto es tecnología puestas en la construcción" dijo Spinella.



"También hay placas de semicubierto que la gente aún no la conoce. Hace varios años, quizá tres o cuatro, que están en el mercado, y sirven para lugares donde van a tener cierta humedad y la gente sigue colocando la placa verde, que era la tradicional. Hoy viene esa placa especial, con masilla especial para semicubierto. Y también hay otra placa que se llama revoque seco, para reemplazar el revoque grueso y fino, en el interior, con un adhesivo especial. Pero va con el adhesivo que fabrica Durlock, que tiene un equipo de ingenieros trabajando para desarrollar ese adhesivo, como también para desarrollar masilla y distintos productos. Hay gente trabajando detrás de todo esto, con un hombre importante en el país, con trayectoria, como es Durlock, y es lo que nosotros ofrecemos. Detrás nuestro está Durlock, lo que no es poco" terminaron diciendo Ignacio y Alejandro.