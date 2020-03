Hermetal presenta la Ruptura de Puente Térmico

141829

Información General Expo Vivienda 2020

La incorporación de maquinaria italiana hizo que Hermetal lograra un mayor desarrollo en el mercado de las aberturas con la línea Veka. Pero también el RPT, en puertas y ventanas, mostró que la empresa tiene respaldo técnico y de calidad.

Lo que estamos presentando este año en la Expo Vivienda 2020 es PVC más lo que es Ruptura de Puente Térmico, que es lo último que está viniendo en aluminio. ¿RPT?, es un nuevo producto que si bien hace unos años que existe ahora se está difundiendo mucho más en cuanto a su eficiencia energética. Tiene un proceso en el que el aluminio no se vincula de lado a lado, y por eso el aluminio normalmente transpira.



En este caso está como separado en dos etapas y en la segunda etapa tiene un material que es como una poliamida, como un plástico, y luego sigue el aluminio. Entonces eso hace la ruptura y no permite que sea continuo, y que el frío no toque con el calor que hay en el interior. Esa es una de las ventajas que tiene, además de lo que se mejora auditivamente. Esto hace que tenga mayor eficiencia energética.



Obviamente, esto va con doble vidriado hermético como en todas las aberturas de PVC y es lo que estaría normalmente compitiendo a una prestación de PVC" comenzó contando el gerente de Hermetal, Guillermo Scolaro, este viernes por la mañana mientras terminaba de armar el stand que la empresa de la Avenida Pellegrini montó en el CEMO para esta Expo Vivienda 2020.



¿Esto se aplica y se utiliza, en puertas y ventanas?



Esto viene en toda la línea, es decir para puertas, ventanas, cielo batiente, paño fijo, en toda la tipología normal que se hace para una casa, también se puede hacer con Ruptura de Puente Térmico, no hay ninguna limitación. Al contrario, son productos tan grandes que permiten hacer estructuras muy grandes, paños grandes, aberturas corredizas de gran tamaño, que las soporta sin problemas ya que está pensado para eso.



¿En PVC qué armaron para mostrar en esta Expo?



Armamos toda la línea Veka, que es de origen alemán, y nosotros tenemos la representación desde el año pasado cuando comenzamos a trabajar con ellos cuando trajimos las máquinas desde Italia. Hará casi dos años importamos una fábrica de PVC, ya que importamos máquinas italianas en dos contenedores. Es lo último que viene en este tipo de máquinas y luego había que elegir un proveedor y Veka es uno de los más afamados a nivel mundial, así que le presentamos nuestra propuesta, le comentamos en qué habíamos invertido y lo vieron muy bien para el producto de ellos, así que llegamos a un acuerdo comercial y ahora estamos vendiendo Veka. Lo que tiene hoy el PVC respecto del aluminio es que simula una abertura de madera, ya que se la ve e inclusive se la toca y parece de madera, y eso está muy bien logrado; en aluminio también se logra, pero a un costo muy alto. Lo que tiene en cambio el PVC es que cuenta con un muy buen precio y esas terminaciones que a todos nos gustan, como tener una ventana que parezca de madera pero que no tenga el mantenimiento de una ventana de madera, y a un precio muy accesible que es lo que no pasaba antes. O lo que pasa con el aluminio que termina siendo costoso.



¿El aluminio, acaso, tiende a perder mucho mercado?



No lo que nosotros estamos trayendo en este momento que es lo que viene para ganar lugar en el mercado. Lo que está quedando de lado es el aluminio tradicional, el que todos conocemos. El aluminio que no es eficiente, ya que tenemos mucha pérdida de temperatura por el aluminio y entonces la tendencia que ese producto, que habitualmente se denomina aluminio frío, se va dejando poco a poco. En Europa, inclusive, ya se lo dejó de usar. Allá se compite con Ruptura de Puente Térmico -que es lo que estamos mostrando en la Expo Vivienda 2020- y PVC. En realidad, son dos tipos de aberturas totalmente eficientes. Eso es lo que se logra.



¿RPT es una novedad, sin dudas, y la gente puede llegar a sorprenderse con lo que ve en el stand de Hermetal?



Sí. Va a ver algo muy lindo en nuestro stand, es un stand muy llamativo e imponente. Acá es todo usable, ya que el cliente puede venir, mirar y usarlo, y se va a sorprender porque son puertas sumamente livianas. A veces se cree que todo lo que es grande es pesado, y nada que ver. Si bien las medidas pueden ser grandes, están hechas estas puertas con un material para que el usuario tenga facilidad para abrirlas, sin hacer fuerza. También se verá todo lo de PVC con los distintos colores que vienen. Además, la gente estará asesorada por el grupo de Hermetal ya que los vendedores de la planta estarán en la Expo Vivienda. La idea es asesorar a la gente y si realmente le gusta el producto, luego los esperaremos en nuestro show room de la avenida Pellegrini 2461 ya que allí están todos nuestros productos para seguir probando y elegir lo que quieren para llevárselo.



¿Inclusive van a probar lo que quieran en el stand?



Sí, por supuesto. En el stand van a probar lo que deseen: aluminio, PVC, y también dos expositores de puertas que hacemos nosotros, diseñadas por nuestro equipo, y una representación de puertas placa -que no son las puertas placa clásicas-, de modo que lo que vean en el stand sepan que es directamente para usarse y de la misma manera funcionarán en sus casas.



Volviendo al PVC, hablando de colores. ¿Cuáles son los que se utilizan generalmente en este producto?



En el PVC estamos manejando varios colores. En lo que es color madera hay dos alternativas: una color roble y otra nogal, es decir una más clara y otra más oscura. Luego viene el gris, que se llama gris antracita, y van a notar que tiene un diseño; no es liso. También viene en color negro, con diseño; y el tradicional blanco. Esos son los colores que se mueven como estándar. Eso es lo que tiene el PVC como ventaja, que son colores estándar, mientras que en el aluminio el estándar es el blanco y después están los colores especiales que hay que hacer. Y si alguien quiere un color diferente se puede hacer. En el PVC hay esos, no hay más, y en aluminio hay una carta de colores, para que el cliente pueda elegir.