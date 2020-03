Las cabañas tienen nombre y apellido: Donato

141830

Información General Expo Vivienda 2020

José y Laura Donato, al frente de la carpintería especializada en cabañas. Este domingo se sorteará una cabaña de Carpintería Donato, que también lanza una promoción con entrega y 6 meses sin interés.

"Nosotros comenzamos hace 25 años con la carpintería. Yo era empleado en El Quebracho y tenía carpintería en forma paralela, y así me fui formando y creciendo de a poco. Después hice un curso en la escuela Piloto para crecer un poco más profesionalmente, para tener mayor conocimiento sobre carpintería, y de ahí seguimos mejorando" explica José Donato, en este viernes de apertura de la Expo Vivienda 2020 en el patio del CEMO, donde tiene instalada la cabaña que será sorteada mañana en la jornada de cierre de esta segunda edición de la muestra que va ganando su espacio en el calendario olavarriense.



¿Desde el comienzo fue carpintería tradicional?



No tanto. Al principio mi trabajo estaba relacionado con lo que es carpintería rural, ya que yo estaba en El Quebracho y allí aprendí lo básico, por supuesto. Los primeros pasos míos fueron ahí, aunque desde chico siempre me gustó la madera y artesanías, ya que hacía muchas cosas en madera. Pero después aprendí otras cosas y me dediqué a lo que eran muebles, es decir carpintería en general, ya cuando estaba con mi propio emprendimiento.



¿Desde cuándo comenzaron con el tema de las cabañas?



Con las cabañas empezamos primeramente por una necesidad nuestra, ya que construimos nuestra propia cabaña. Laura y yo la construimos. Para vivir. A la gente le gustó, me empezaron a preguntar, una persona me fue a ver para que le terminara su cabaña, y así arrancamos hace unos ocho años. Después se cortó un poco el tema. Es que la gente no nos conoce mucho y en su momento veíamos que se contrataba a gente de afuera para la construcción de cabañas, mientras que nosotros nos dedicamos a eso. Así que al ver eso y que estábamos con muchas ganas de insertarnos en el mercado, pusimos más empeño y mucha fuerza para ganar un lugar como constructores. Así que en noviembre del año pasado hicimos más publicidad, luego hablamos con César (Saldaín) para estar presentes en la Expo Vivienda 2020, y aquí estamos en esta muestra que nos viene excelente para mostrar lo que hacemos.



¿Esta cabaña que se va a sortear el domingo, qué comodidades tiene, cuál es la superficie?



Es una cabaña básica, vale aclarar. Es, más que nada, un dormi para una persona sola o para un matrimonio. Pero al menos nos permite mostrar lo que hacemos. Tiene una pieza, es decir un solo ambiente grande; una pequeña división para la cocina, que es amplia y aquí pueden comer tranquilamente dos personas, y un baño. En el ambiente se puede poner una cama de dos plazas, obviamente, y hay espacio para más muebles. Es una especie de monoambiente, con pieza, cocina-comedor y baño. Está ambientada con algunas cosas que trajeron otros expositores de la muestra, pero en la cocina se puede colocar cocina o anafe más una heladera. La cocina tiene unas medidas aproximadas de 1,50 metro por 2,50 metros; el baño 1,50 x 1,50, y el ambiente grande tiene 2,50 x 4 metros, más la entrada que tiene barandas. En realidad, esta cabaña es alternativa. Nosotros hacemos la verdadera cabaña de troncos, por supuesto, aunque también hacemos la cabaña alternativa si el cliente lo desea.



¿Esa elección va de acuerdo con la necesidad del cliente y con los costos?



Sí, claro. De todos modos, a la cabaña la entregamos prácticamente terminada y hay que agregarle muy pocas cosas. Es decir, hay que hacerle lo que es el pozo de baño (lo habitual para quien se hace una casa). Y hay que aclarar que no requiere de platea, ya que no le pedimos que el cliente haga una platea para poner encima la cabaña, ya que la sobre elevamos unos 60 centímetros del piso para darle aire por debajo, y por allí pasarían todas las conexiones. La entregamos con conexión de luz y agua, menos gas porque a ese trabajo debe hacerlo un gasista matriculado por Camuzzi y no estamos habilitados para hacerlo. También entregamos los sanitarios, ya que el baño se entrega prácticamente completo. La cocina va con la mesada, la grifería y la bacha, y en lo que es amoblamiento va en gusto del cliente. Si un cliente me pide el bajo mesada, se lo hago pero es aparte del presupuesto.



¿Qué superficies tienen las cabañas que hacen ustedes?



Eso va de acuerdo con el gusto o la necesidad del cliente, de lo que quiere. Esta que vamos a sortear, que es básica, tiene 24 metros cuadrados. Hay otra que estilo dormi, reducida, de 16,50 metros cuadrados. Y a partir de ahí va subiendo la superficie, es decir de 25 metros, 30 metros, 42 metros, 60 metros. También puede ser planta baja y primer piso, un modelo alpina, también en forma de "ele", es decir que hay distintos modelos que se pueden hacer y adaptar a lo que el cliente esté necesitando. El cliente puede venir con un diseño, pero también nosotros tenemos distintos tipos de cabañas para hacer, e inclusive lo asesoramos si hiciese falta, en cuanto a distribución de habitaciones, ubicación de los muebles. Desde el primer momento vamos al terreno donde quiere construir y ese asesoramiento es desde el inicio de la obra hasta que finalizamos la cabaña.



¿El cliente, en cuánto tiempo tiene su cabaña terminada para poder usarla?



Nosotros consideramos que el plazo habitual es de 90 días, que se puede extender a 120 días. Una cabaña chica se termina en esos tres meses, pero también todo depende de la cantidad de trabajo que tengamos, de la cantidad de cabañas que debemos hacer, ya que no podemos comprometer a hacer muchas cabañas todas juntas ya que trabajamos Laura y yo, exclusivamente. Es todo artesanal.



¿Y si hablamos de costos, cuánto sale comprar una cabaña construida por Donato?



En ese aspecto el cliente nos consulta y lo vemos. Porque todo depende de la cantidad de metros cuadrados, por supuesto. Lo que sí podemos decir es que el cliente hace la entrega del 50 por ciento del presupuesto para la compra de los materiales y después se hace una financiación. Para la Expo Vivienda vamos a hacer una promoción para hacerse una cabaña: como siempre, se abona el 50 por ciento por adelantado, y la financiación es de 6 meses sin interés.