Lo novedoso, lo práctico y lo efectivo en la terminación de una obra está en 3C Mat

Información General Expo Vivienda 2020

Luis y Agustín Carlisi, al frente de la nueva empresa 3C Mat ubicada en Area 226. En pocos días estará definitivamente instalada con un show room y depósito.



"3C Mat nace de la experiencia que tenemos en el mercado de la construcción después de recorrer la zona durante varios años. Y un poco orientados a las terminaciones de obras usando productos que van a favor del cuidado del medio ambiente, estamos trabajando mucho para introducir en el mercado esos productos que a base de corcho, por ejemplo- producen un efecto térmico que puede bajar la temperatura en 10 o 15 grados en verano y también se puede mantener el ambiente en invierno. Eso lleva a gastar menos energía y menos gas.



Cuando decimos que hace mucho tiempo que estamos trabajando con esto quiere decir que tenemos conocimientos de los productos que ya están en el mercado y también de los que se van a lanzar al mercado en el futuro" comenzaron contando Luis y Agustín Carlisi, mientras terminaban de acomodar mercadería en el depósito que poseen en el predio de Area 226, a pocos pasos de Avenida de los Trabajadores, y también dejaban todo listo para llevar los productos que este fin de semana están mostrando en la muestra Expo Vivienda 2020, en el CEMO, en un stand en el que la diseñadora María Daniela Bosque tiene mucho que ver (también se encarga de lo que es la página web) para que 3C Mat SRL realmente llegue al corazón, al gusto y al bolsillo de la gente.



Esta empresa es nueva en Olavarría, aunque ya tenía conexión con nuestra ciudad y la zona, tal como lo explicó Luis, pero afronta un nuevo desafío para instalarse, lanzarse al mercado con productos realmente novedosos, que tienen que ver fundamentalmente con la terminación de obra y también con algunos que llamarán realmente la atención, formando parte de una tecnología que avanza, se va metiendo en el mercado de la construcción y que por su eficiencia y practicidad terminan convenciendo al cliente más dubitativo. Además, los jóvenes son los que están apareciendo con fuerza para construir sus viviendas y le dan mucha importancia a las novedades del mercado, por lo que allí 3C Mat encuentra un nicho importante para ingresar.



"Estamos alineados con los jóvenes en el caso del desarrollo de todo esto, porque me parece importante que estén en actividad y que puedan empezar a emprender una empresa, que puedan contratar gente, que piensen en productos que cuiden el medio ambiente, lo que es una muy buena propuesta para Olavarría. Pensando, además, que estamos en un predio muy lindo, de fácil acceso, así que se dio la posibilidad de instalarnos en Area 226. Vamos a contar con un show room que está ubicado sobre Avenida de los Trabajadores y con un depósito a pocos metros, por lo que es de fácil acceso para retirar mercadería", agregaron los Carlisi.



¿Cuando se habla de los jóvenes, puede ser que el cambio generacional haga que se produzca un cambio fundamental a la hora de construir?



Sí. Es así. Perfecto. Y ya se ve que los jóvenes usan mucho la tecnología, y la tecnología se puede usar para cosas buenas como éstas donde se puede encontrar productos variados y desarrollos a futuro. Es un desafío importante. Por otra parte, además de este cambio, nuestro objetivo es abastecer a ferreterías, corrales y sanitarios de Olavarría y de la zona, y que tengan la posibilidad de poder -con nuestro stock- retirar mercadería en todo momento y que vendan junto con nosotros, ofreciendo al mercado de esta ciudad productos que son innovadores, que están alineados al ahorro de energía especialmente.



¿3c Mat, cuándo comienza a caminar abriendo sus puertas oficialmente?



Ahora estamos haciendo que nos conozcan, pero que también conozcan nuestra idea. Estamos desarrollando todas las armas digitales como nuestra página web que tendrá su carrito de compras para poder comprar directamente por allí si el cliente lo desea. También se pueden ver allí aplicación de productos, mientras que en Expo Vivienda 2020 vamos a estar mostrando esto también, la calidad de lo que estamos vendiendo y su aplicación práctica y efectiva, así como charlas técnicas y capacitando constantemente, ya sea arquitectos o ingenieros. Queremos trabajar conjuntamente con la Facultad de Ingeniería, ya que nos parece importante que el empresariado olavarriense le dé su espacio a la FIO y a los chicos para que puedan aprender y desarrollarse, que puedan convivir facultad y empresas. Vamos a trabajar en esa línea y esperamos que la comunidad de Olavarría nos apoye. También queremos trabajar junto con las instituciones de bien público, apoyándolas, por lo que la idea es hacer un camino con responsabilidad empresaria.



Decime cinco productos que van a presentar y que van a impactar en la gente en la Expo Vivienda 2020...



Tenemos SuberLev, del que somos únicos representantes en Latinoamérica. Es un producto que está fabricado a base de corcho, ya sea pinturas para frente o para techos. Esos productos son lindos por su textura, porque se pueden aplicar con pincel y se pueden proyectar, y baja muchísimo la temperatura ya que es térmico por lo que la gente puede pasar por el stand y verlo personalmente. De eso se hizo una charla técnica. También tenemos pinturas anti-insectos y pinturas anti-radicación; son productos que vienen directamente desde España y que tienen pensado hacer un desarrollo en la Argentina y que creemos que van a andar muy bien.



También tenemos los biodigestores, que sirven para el tratamiento de los residuos cloacales. Reemplazarían al tradicional pozo, por lo que todo iría a un recipiente; no va nada a la napa de agua, sino que los líquidos son tratados dentro de ese recipiente. Este producto es muy bueno, sobre todo donde hay áreas de country o donde hay casas que conviven, ya que permite cuidar el medio ambiente.



Contamos con "Llueve lluvia", que es de Aquatank, para captación y tratamiento del agua de lluvia. Es un producto que recolecta el agua que viene por las canaletas de desague, separa los residuos más grandes y ayuda a regular el ph del agua, adiciona el cloro recomendado y por último filtra las micropartículas. Así, cuida también, y mucho, el medio ambiente. Por lo tanto vamos a darle mucho apoyo a esa empresa y trabajaremos en conjunto, para tomar conciencia de que el cuidado del agua es fundamental. Sobre la bajada de la canaleta va un producto plástico que tiene cinco etapas, por donde el agua va pasando hasta llegar a un filtrado final. No es agua potable (porque mucho depende del estado de la canaleta), que se pueda tomar, pero sí se puede utilizar para el lavado de la ropa o del auto o para riego, así que estamos usando agua de lluvia y no estamos consumiendo el agua potable y que es para consumo, por lo que de esta manera se cuida el aspecto económico y, además, el agua es algo que debemos cuidar todos.



También tenemos una línea de mesadas de mármol sintético. Está muy bueno realmente, porque contamos con una variedad de cinco colores y haciendo un combo con muebles de cocina, se tiene acceso a un mercado que quizá les complica llegar a un producto más Premium. Así, le damos la posibilidad al cliente de tener un excelente combo de cocina a un precio muy accesible.



Otro producto que tenemos son las griferías Piazza, que cuentan con un sistema de cartucho doble Step. Esta tiene dos aperturas: una primera apertura hace que se consuma un 40 por ciento menos de agua y la segunda apertura es para abrir totalmente, pero da la posibilidad de hacer un control en el consumo lo que es importantísimo. Además, son flexibles y esta es una característica muy llamativa porque se puede acomodar como uno quiere cuando hay que lavar, y además tiene una amplia variedad de colores que la hacen muy linda estéticamente. En definitiva, venimos a traer productos a un precio competitivo y de calidad. Cuando digo que son precios competitivos, quiere decir que la gente puede comprar online pero sabe que acá, en nuestro negocio, están en igualdad de condiciones en ese aspecto. Y nos tiene cerca, a unos minutos de su casa, por si tiene alguna duda o tiene algún problema. La idea es que el cliente de Olavarría tenga en nuestro negocio el mismo precio que pueda conseguir en el mercado de Internet. Tenemos precio, calidad y diseño. Combinamos esas tres patas, por lo que le estamos dando una gran oportunidad a la gente de Olavarría y de la zona, por lo que esperamos que nos acompañe.



Y a la hora de impermeabilizar un techo contamos con todas las opciones que hay en el mercado. Desde productos Premium hasta productos por precio, con firmas líderes en impermeabilización como lo es Megaflex. Acá el cliente puede encontrar productos pintados con Geotextil sobre losas yransitables, se puede conseguir membranas con aluminio también importante para el ahorro de energía como membranas con aluminio blanco que permite bajar la temperatura, así como una línea completa de membranas para todo tipo de mercado: para el que quiere gastar un poco más hay productor con más prestaciones, y también hay más económicos por supuesto, siempre ligados a la marca Megaflex -que forma parte del grupo Saint Gobain- que es pionera, líder absoluta, en impermeabilizaciones. Otra firma que también nos brinda un gran apoyo para esta Expo Vivienda y para ofrecer lo mejor en Olavarría y la zona es la firma Weber, con todos sus productos industrializados para la construcción, que son los que van directamente a la obra sin necesidad de mezclar arena, cal y cemento, ya que son productos que vienen terminados para revoques o para texturas plásticas y demás, y le daremos a esta línea mucho desarrollo.