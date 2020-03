Ariston apuesta fuerte con sus calderas y termos de larga vida que brindan ahorro

141832

Información General Expo Vivienda 2020

Servicios Integrados está presente nuevamene en la Expo Vivienda 2020. Si bien tiene varios productos que la distinguen y la caracterizan, su stand está "inundado" de Ariston, la reconocida marca italiana de pantallas solares.

Al respecto, el titular de Servicios Integrados, ingeniero Roberto Domínguez señaló que "lo que estamos presentando en esta edición de Expo Vivienda, en el CEMO, es todo lo que es la línea Ariston en calderas y termos eléctricos. Todo el stand es de Ariston, salvo un pequeño espacio en el que hay radiadores y zócales, que es lo que también hago en mi negocio, pero básicamente es todo Ariston".



"Se presenta ante la gente de Olavarría y la zona todo lo que es caldera a condensación, caldera tradicional de mural y termos eléctricos. Una de las cosas a las que le doy gracias a la gente de Ariston, que es la primera vez que están en Olavarría, es que si bien es italiana es una empresa que está radicada en la Argentina y eso es una gran ventaja. Son productos que tienen que ver con el calentamiento de agua y energía solar. Estas calderas para calentamiento de agua para calefacción y calderas sanitarias, tanto en solar con sus respectivos paneles. Lo que estamos buscando es la eficiencia energética en un sector donde hoy día hay costos cada vez más altos, por lo que se busca brindar allí un beneficio para los clientes" señaló Roberto, quien llegó a Olavarría acompañado por Verónica Cammarota, gerente comercial de la empresa.



En tanto Lucio D´Auro, gerente general de Ariston Termo Argentina SRL, comenzó hablando de la historia de Ariston en nuestro país, como para que la gente que no conoce en profundidad a esta empresa sepa de qué se trata. "Ariston está en la Argentina desde 1998 y en el mundo existe más de 80 años. Es de origen italiano y está presente actualmente en más de 150 países y es líder mundial en calentamiento de agua para calefacción y usos sanitarios. Ese es exactamente nuestro negocio, con un énfasis muy especial en el ahorro de energía. Es decir, tratamos de llegar con producto de mucha seguridad y confort pero también de ahorro energético. Ahora estamos presentando algunas tecnologías nuevas, presentes en todo el mundo, inclusive obligatorias en Europa, para calentar el agua para las viviendas con el menor gasto de gas o electricidad posible" señaló D´Auro.



Pasa, generalmente, que las empresas van detrás de la demanda de la gente. Pero se ve que en este tema, Ariston -como otras empresas similares- son las que van adelante de la gente, a la que le falta concientizarse sobre la energía que se puede ahorrar, ¿no?



Sí, totalmente. Nosotros somos muy cuidadosos en eso. Porque, tal como Ud. dice que es cierto, también se corre el riesgo de pensar que porque se hace algo exitoso en otro país necesariamente, tarde o temprano, tiene que llegar a la Argentina. Y a veces hay que hacer algunas consideraciones que hacen pensar que no todo es potable, no todo es oportuno y no todo está en su momento. Por lo tanto nuestro trabajo es tratar de ofrecer cosas que sean buenas para todos, que realmente sirvan pero que también se puedan comprar, y que también se puedan instalar. A veces, para dar una idea, topamos con un tema de capacidad técnica de la gente del oficio. Hay aparatos que son súper interesantes pero pensamos que traerlos es más una generación de problemas para el usuario que las ventajas que pueda obtener. Entonces hay que buscar un equilibrio, porque nuestro mercado es chico, es un mercado remoto, y no todo tiene por qué ser interesante.



¿Hablando de costos, que la gente lo mira y fundamentalmente en el campo, Ariston es un producto viable respecto del costo-beneficio?



Exacto. Ese es nuestro punto. Tratamos de traer cosas que tengan lo que se llama un pay back económico. Que la gente invierte sabiendo que hay un beneficio asegurado. Hay muchos equipos que son costos, que producen un ahorro energético, y ese ahorro que produce nunca va a ayudar a pagar la diferencia de dinero que aportó. Todo lo que estamos ofreciendo, económicamente conviene. Y, además, barremos un espectro enorme porque tenemos en cada categoría del producto, desde el económico y accesible hasta el más completo.



¿En cuánto tiempo se amortiza un producto Ariston, hablando de pantallas?



Depende. Generalmente no traemos ningún producto que tarde más de la mitad de su vida útil en amortizarse. Lo que pasa es que la vida útil cambia mucho. Por ejemplo, una caldera de mural bien atendida debe durar quince años, tranquilamente, y los productos se amortizan respecto de un sistema tradicional. Por ejemplo, entre los calefactores son dos o tres años, o cinco. En cambio en energía solar, los productos duran 25 años.



¿En cuanto a costos, la gente no toma conciencia todavía de los beneficios y sigue prefiriendo un sistema tradicional?, ¿le cuesta invertir?



No. Ultimamente nosotros que estamos en el sector, todo el tiempo tenemos conversaciones con gente que nos pregunta cómo puede ahorrar. El que estaba en un sistema de calefactor se interesa por la caldera, el que ya tiene una caldera pregunta por un determinado accesorio y el que tiene ya todo, quiere saber cuál es la última tecnología porque todos van tomando conciencia de lo que cuesta la energía. Entonces sabe lo importante que es cuidarla. Y si se quiere seguir teniendo el mismo nivel de confort y que quiere tener mayor seguridad, probablemente hay energías que lo permiten hacer sin aumentar la factura o minimizando los aumentos.



¿En cuanto a repuestos, son accesibles y se consiguen rápidamente y fácilmente?



Ariston Termo Argentina es la única empresa multinacional del sector que está presente directamente en la Argentina y lo que estamos haciendo es implementar nuestro criterio técnico de la casa matriz, que es sumamente exigente en todo aspecto. Pero además desde 2012 fabricamos en la Argentina, por lo que tenemos nuestra mecánica de provisión de las mismas características que la industria nacional. Es decir que estamos bien con ese tema porque de hecho nos importa mucho.



¿Verónica, la crisis complicó un poco las cosas para crecer en este último tiempo?



En realidad, es un poco lo contrario. Por un lado la crisis hace que mucha gente haga un esfuerzo más grande e invierta en el producto, pero es una inversión más pensada porque las tarifas van a seguir aumentando y -como dijo Lucio- el producto tiene una vida útil muy grande y larga, por lo que hacer una inversión de un 25 por ciento a un modelo que va a ahorrar un 35/40 por ciento, analiza y apuesta. Pasó con el aire acondicionado y hoy pasa con la caldera, donde se pasa a una caldera de condensación.