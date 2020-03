"El PVC en Europa ya se ganó todo el mercado"

141833

Información General Expo Vivienda 2020

Alejandro Conte, propietario de la empresa Alumtec. Contó cómo se trabaja actualmente en el mercado de este producto que sigue creciendo de manera notable en todo el mundo.

"En la Expo Vivienda 2020 estamos mostrando la línea de aberturas de PVC marca Rehau, que es alemana, con perfiles, burletes y herrajes con procedencia de Alemania. Utilizamos el doble vidriado hermético (DVH), hacemos instalación, post venta, medición, todo para que el cliente se quede tranquilo ya que le brindamos un servicio integral. Se destacan fundamentalmente en estos productos la aislación térmica y acústica, la durabilidad en el tiempo, la prestación de burletes y herrajes haciendo hincapié en la eliminación de los ruidos, en la no condensación -que sí pasa con las ventanas de aluminio, a pesar de que también trabajamos aluminio-, así que esto es lo que estamos mostrando en esta muestra en el CEMO" comenzó diciendo Alejandro Conte, propietario de la empresa Alumtec.



"Nosotros ya hace dos años hicimos una inversión muy grande en maquinaria, ya que tenemos una línea automática de fabricación de ventanas de PVC. Eso mejora la terminación del producto, mejora la velocidad, también los detalles de la carpintería en sí", agregó Alejandro respecto de esa inversión que le permite a Alumtec afrontar la demanda del mercado con un producto de mayor calidad y mejor terminación.



¿La gente ahora hace más hincapié en existir lo que son los detalles de terminación y calidad, o bien busca un producto alternativo?



Hace hincapié en lo que es ahorro de energía y este tipo de carpintería se destaca por eso, precisamente, por el ahorro de energía. No se pierde temperatura ambiente en la vivienda, ni de frío ni de calor, y las nuevas generaciones ya vienen enfocadas en eso: la ecología y el ahorro de energía se tienen en cuenta, y esto último se nota mucho cuando llegan las facturas de los servicios como luz y gas. Ya en el mundo el PVC ganó gran parte del mercado. Se ve en toda Europa que se comió el mercado, ya que es un producto excelente, desde el primer día hasta el último.



¿En todo lo que es aberturas, cuáles son las que más están trabajando actualmente en el mercado?



En PVC se fabrica todo: puertas, ventanas corredizas, banderolas, cielo batientes, plegadizas; también está el deck de PVC, que si bien ahora es un producto un tanto costoso, es eterno, que lleva cero mantenimiento, que es muy bonito para verlo y anda muy bien, más allá de que sea algo caro para los números de hoy. Pero vale la pena. Tiene calidad y durabilidad, y nada de mantenimiento lo cual es importantísimo también.



¿Tenés el PVC y luego en Alumtec se hace el producto, que es en serie o se hace a pedido del cliente?



Acá todo se hace a medida según el proyecto del arquitecto. El profesional nos entrega el proyecto, nosotros tratamos de asesorarlo en lo que creemos conveniente y en función de eso se fabrica. Es todo a pedido y a medida lo que hacemos en Alumtec. Nada es en serie. ¿Si tiene un costo distinto por ser a pedido?, no, para nada. El mercado del PVC todavía no da para hacer en serie, para fabricar una medida estándar. Es un producto Premium y el mercado seriado es más para una ventana de obra de barrio, más bien para una línea económica.



¿En aluminio siguen trabajando igual?



En aluminio seguimos trabajando igual, sí, y con la misma tendencia. Es decir, hay un producto de alta prestación haciendo hincapié en el doble vidriado y en un buen herraje, pero no en las líneas económicas. Sí en la línea Premium se tiene en cuenta lo del DVH.



¿Las líneas económicas siguen teniendo salida?



Nosotros, directamente, no las trabajamos. Y, por otra parte, tampoco hacemos vidrio simple sino que solamente hacemos doble vidriado hermético (DVH). Y hablando de este último producto, hoy ya está el triple vidriado hermético. En Alemania todo es TVH. Este, por supuesto, tiene mayor aislación que el DVH, y el DVH está siempre en nuestro producto. Depende de la obra si necesita un vidrio de seguridad o con control solar, sino siempre el DVH está acompañando a la ventana de PVC. Si no se pone un doble vidriado, no se le saca el jugo a la ventana, ya que si se hace una inversión en una buena ventana de PVC es aconsejable que vaya con el DVH, obviamente. Una cosa va acompañada de la otra, así que por eso es que no hacemos vidrio simple.

"La empresa está firme y bien armada para una proyección muy interesante"



Alejandro Conte habló también de cómo nació Alumtec, cómo se reinventó luego del duro traspié del año 2000 y respecto de un presente que encuentra a la empresa trabajando en toda la provincia y en otras ciudades del país, luego de la incorporación de maquinaria alemana que hace que el PVC tenga su mejor versión, compitiendo con las mejores posibilidades en un mercado que exige calidad. Esto fue lo que contó:



¿Cuántos años tiene Alumtec?



La empresa nació en 2003. Cuando yo tenía 14 años yo era empleado de Hermetal. Hasta los 19 trabajé allí y luego comencé con mi pequeña fabriquita. Me jugué con lo poco que tenía para hacer mi primera fábrica. Y en el año 2000 tuve un traspié, como todo el mundo, así que me caí y recomencé en 2003. Esa fue la verdad. En 2003 arranqué desde el fondo del mar, con nada, en la incubadora de empresas que estaba en los galpones de El Provincial. Ahí levanté mi primer taller junto con mi socio, Daniel Rasmussen (a quien le compré la parte en su momento), ya que trabajábamos juntos. Ahí había varias empresas y con el paso del tiempo me dijeron: ahora que ya creciste bastante, tenés que irte. Y nos vinimos a Coronel Suárez al 3400, en el año 2007. Hace nueve años que fuimos los primeros en Olavarría que pusimos las aberturas de PVC y actualmente hay cuatro o cinco que también lo hacen. Pero los primeros que trajeron el PVC a Olavarría fuimos nosotros. Fuimos haciendo experiencia, como todos.



¿Cómo está el mercado, porque Alumtec trabaja más afuera, en otras ciudades, que en la propia Olavarría?Sí, es cierto. Trabajamos el 10 por ciento, como mucho, en Olavarría. El resto, afuera. Es decir en casi toda la provincia de Buenos Aires y más allá también, ya que tenemos muchas obras en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, Puerto Madryn, y de donde nos llamen. Allá vamos. De hecho, ahora tenemos que ir a colocar una obra en Catamarca. Es raro, pero es una realidad. En la provincia tenemos obras en muchísimas ciudades aunque hay lugares donde somos más fuertes, así que viajamos todo el tiempo. El grupo de instaladores hace, como mínimo, 400 kilómetros por día.



¿Era lo que soñabas, tener una empresa así?Es más de lo que soñaba. La verdad es que se fueron dando distintas cuestiones que permitieron que hoy Alumtec sea lo que es. Creo que nos sorprendió a nosotros mismos este crecimiento. Ahora hay que hacerle frente a la situación. Sabemos que está muy difícil, pero nos preparamos bien, invertimos en una maquinaria que nunca me imaginé que íbamos a poder traer.



¿Una maquinaria importada?



Sí. Hace tres años fuimos a una feria a Alemania, estuvimos en un par de reuniones con los turcos y terminamos trayendo una herramienta impresionante. Una línea automática de PVC. Con la maquinaria que teníamos podíamos hacer hasta 6 o 7 ventanas por día, y con esta máquina, con cierta cantidad de gente, se pueden hacer hasta 60 ventanas por día, con precisión, con calidad, con buena terminación. Ya se amortizó la máquina, felizmente. Es cierto que hoy produce o trabaja una vez por semana, cuando tendría que trabajar los cinco días. Se pone una vez en marcha y procesa todo el material para lo que se vende hoy, ya que se achicó mucho el mercado, se vende mucho menos. Pero la máquina está preparada para proveer a colegas. Fue traída, inclusive, para proveer a colegas y no tanto para el público en general, o para hacer producto para obras importantes. Así que Alumtec está preparado para un crecimiento muchísimo mayor con esa maquinaria. Estamos conformes igualmente. Como todo el mundo, hay que trabajar muchísimo, sacar lo mejor de cada uno, pero no nos quejamos. La situación del país sabemos que es mala y la empresa vive lo mismo, inclusive nos achicamos en personal porque no quedó alternativa. Pero la empresa está firme, a eso me refiero cuando digo que no me quejo, ya que quedó armada para una proyección muy interesante.