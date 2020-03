Materiales Alsina llevó al CEMO su show room Proyectar con su arsenal para la construcción

141834

Información General Expo Vivienda 2020

No falta nada. Desde porcelanatos hasta pegamentos, pasando por grifería, sanitarios y revestimientos, como para que la gente y sus habituales clientes lo sigan respaldando en cada etapa de la construcción.

"En esta Expo Vivienda vamos a mostrar el show room Proyectar que tenemos siempre en el corralón, ubicado en Avenida Avellaneda 3530. Los proveedores que nos acompañan en esta oportunidad son Oblak, Cerro Negro, Vedek Revestimientos, Majos Grifería, Aqualaf, Retak y Atrim. La idea es que la gente que visita la Expo pueda ver los productos que tenemos en el corralón" comenzó contando Matías Alsina, quien es integrante del directorio de la empresa Materiales Alsina.



"De Cerro Negro no vamos a exhibir todas las líneas, porque son muchas, pero mostraremos algunas que van desde cerámico a porcelanatos, ya sea pulidos, naturales y demás, y en lo que es cerámico hay de interior, de exterior, antideslizante y con brillo para revestimientos, y en lo que es porcelanato hay en todas sus medidas como el llamado tabla que ahora se usa mucho. También el porcelanato en todas sus medidas: el pulido 0,58 x 1,17 que es tendencia, ya que las novedades son las tablas y esa medida de pulido y el de 0,60 x 1,20. Las tablas son simil madera en su mayoría, con medidas de 0,19 x 1,20 que son las que más se venden. Todo lo que es porcelanato es para interior y para exterior" siguió contando Verónica Barlaro, quien es diseñadora de interiores y es una de las responsables del armado del stand en la Expo Vivienda 2020.



"Oblak es una legendaria fábrica de aberturas y ahora hace hincapié en una nueva línea de chapa galvanizada, inyectada, y además en color madera. Que también es tendencia, así como la puerta interior y la puerta placa que va desarrollando nuevas líneas, ya que ahora se usa mucho con aluminio. Después está Aqualaf con sus sanitarios y estaremos mostrando la bacha de apoyar en sus distintas medidas y formatos, con una losa muy bonita, y la línea de grifería Majos que es muy linda, excelente calidad y se consigue repuestos, si fuera necesario, en los negocios de sanitarios en Olavarría" continuaron contando Matías y Verónica.



"Estas bachas suplantan a los recordados vanitori que se usaba mucho antes. Ahora la moda ha cambiado y se usan las bachas" afirmó Verónica, "con grifería de Majos que acompaña, más los monocomandos para las bachas" señaló Matías.



"En revestimiento exterior tenemos la línea Vedek. Es piedra natural cortada en losetas, lista para colocar. No hay que trabajarla, sino que se pega directamente como si se pegara un cerámico. Y también esta misma fábrica, Vedek, tiene la línea de venecitas y vidrio que se usan mucho para piscinas, para baños. Las venecitas se siguen usando mucho para las piletas de natación, no pasan de moda, ya que duran muchísimo tiempo y se mantienen sin problemas, además de quedar muy lindas como guardas", explicaron.



"En cuanto a Retak, son bloques que tienen distintas propiedades. Mucho mejor que el bloque común y que el ladrillo cerámico, una calidad insuperable. Quedan a la vista, si le gusta al cliente, y tienen excelentes propiedades para la aislación. El viernes se hizo una charla precisamente respecto de los productos de Retak. En tanto que Atrim nos provee las varillas para terminaciones de porcelanatos o revestimientos, fundamentalmente cuando hay que hacer una división de un piso a otro; son de plástico, acero o aluminio, y el cliente elige de acuerdo con lo que pretende ya que tendremos el expositor con todas las varillas para que las vean. Por supuesto, la gente viene al negocio a preguntar y consultar, por lo que asesoramos al respecto. La mayoría viene con la idea de una determinada varilla. En los baños, por ejemplo, se puede poner un revestimiento hasta un metro de alto y se colocan allí los que son rectangulares, luego va la varilla y a partir de ahí, hacia arriba, se coloca el revestimiento horizontal. Y esa división con la varilla queda muy bueno, como para marcar la diferencia" señaló Matías. "Y para la piedra Vedek, por ejemplo, se puede utilizar para pegarla un pegamento especial marca Perfecto Flexible, de Cementos Avellaneda, o bien con el Dum Dum que anda muy bien" terminaron contando Matías Alsina y Verónica Barlaro.