"El arte me tiene enamorado porque me transformó"

Información General SUPLEMENTO FINDE// Entrevista Eugenio Mitre

Sambar arriba de tacos de 20 centímetros, en el Galpón del Arte, en la calle como estatua o en el comercio en el que atiende, Eugenio Mitre despliega amabilidad e impacta por su capacidad como artista. Sabe ser estatua y bailarín, es un agradecido de sus maestros y del amor de los olavarrienses que valoran lo suyo. El mutifacético Mitre, en este Finde.

Yanela Alves // [email protected]

Eugenio Mitre es vendedor de una importante tienda céntrica y uno de los mejores de la ciudad por su calidez a la hora de atender a aquellos clientes que van por prendas que quizás no lucen como esperaban. "Hay que aprender a amarse como uno es", dice fuera del aire de la 98 Pop y entendimos que es ese pensamiento el que le permite lograr lo que se proponga. Como sambar sobre tacos de 20 centímetros, como hizo en el último corso de la ciudad con su personaje Liberarte en Bahía Ba.

Eugenio Mitre estuvo en Grita el Arte (sábados de 11 a 13 por 98 Pop) y repasó su carrera artística de la mano de grandes maestros a quienes hoy ya reconoce como amigos y colegas.



Danza-teatro

En 2008 "empecé en Teatro con la obra de danza teatro Cumechef, tomé clases de danzas y no estaba acostumbrado y son desafíos todo el tiempo". Esto fue posible gracias al acompañamiento y la guía de Alejandra Díaz Roldán y su Galpón del Arte.

Lo que lo sedujo fue tener que trabajar en ser "otro yo", "en meterte en un personaje, entrar al traje como Eugenio y después estar en la piel de otra persona", relató.

Ese trabajo de buscar una nueva personalidad para un personaje "fue transformador" y lo importante es "poder separar lo emocional para que no te afecte a vos y dejar la persona a un costado", dijo tras reconocer que "un año hice una obra y tenía que hacer de asesino. Ernesto, mataba gente todo el tiempo. Y una vez soñé que Ernesto me mataba a mí, estaba re metido en el personaje".

Estatua de las mejores

Otra pasión que encontró hace algunos años fue el estatuismo. "Venía mirando desde otra vereda y los admiraba. Pensé que me gustaría hacerlo y me encontré con las personas, María Inés Banegas y Ariel Medina en Mar del lata, que se convirtieron en mis ´papás estatuistas´".

La emoción que producen sus personajes es, quizás, lo que más lo motiva a continuar en esta rama del arte tan cercana y real. "Empecé con Fray Romeo para los 150 años de la ciudad. Fue impactante porque no se trata de aguantar para no hablar, sino que para mí lo fuerte es la emoción de la gente al personaje, cuando le hablan al personaje". Y eso que genera en quienes se posicionan frente a él es tan único como genuino. "Se me ha escapado una lágrima, sin que se den cuenta, cuando la gente se emociona", confesó.

En un Concurso Nacional en el 2019 consiguió una medalla de oro: "Representar a la ciudad está buenísimo, es bueno que nombren a tu ciudad". Este año el objetivo es participar de un certamen internacional.

Para los más pequeños las estatuas son especiales, "te saludan y te dicen ´hola, estatua viviente´, y eso te llena. Yo hago el soldadito de juguete y los lleva a la niñez. Con personajes como El Principito me llaman de jardines y escuelas y es re lindo". Pero lo que más lo moviliza es quizás el espectador que presenta alguna discapacidad, "cuando pasa en sillas de ruedas, es muy fuerte, pega de una manera...".

Arte callejero

Eugenio Mitre participó en Bahía Ba en las últimas tres ediciones del corso oficial junto a la Batería Escuela de Samba Bahía Ba. Esta última fiesta de carnaval fue especial. Interpretó a Liberarte y bailó con tacos de 20 centímetros. "Hago un personaje porque soy invitado por la Escuela de Samba y ellos son entrenados todo el año. Tengo un papel protagónico y hago un destaque como invitado. En 2018 hice un personaje que les gustó, en 2019 también", indicó.

El cariño que recibe de la gente no deja de sorprenderlo. "Es lindo que te conozcan y te digan ´me encanta lo que hacés´, es fuerte el cariño de la gente. Es muy lindo. El cariño es impagable, es el regalo más lindo que puede haber. La energía negativa o positiva se siente y eso es fundamental para mí".

Para este 2020, más precisamente el 21 y 22 de marzo en el 6º Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes en nuestra ciudad va a estar interpretando a Gandhi, "que lo estrené en el concurso de Buenos Aires. Aunque estoy armando dos personajes más y quiero armar una obra de teatro. En marzo o abril empezamos con los entrenamientos" y sueña con que "se venga una obra".

"Enamor-arte"

Cree que toda esta explosión artística siempre estuvo. "Lo tenía guardado de chico pero era muy solitario y empecé a investigar qué quería. Iba al boliche y armaba shows, llamando la atención" pero hace 4 o 5 años empezó a tomar clases. "Antes pensaba que no tenía tiempo o que era muy grande. Y pensé en que quería ponerme más excusas". Así fue como se lo propuso y cada día al salir de trabajar y tomó clases y comenzó a armarse el vestuario.

Eugenio Mitre está convencido de que "el arte nos hace libres, el arte no es delito" y lo que dice es que lo que logran las expresiones artísticas es "enamor-arte. El arte me tiene enamorado porque me transformó y es mi momento de explotarlo". La energía de quienes lo rodean para él es fundamental (Eloy de Bahía Ba, María Inés Banegas, Alejandra Díaz Roldán) porque "cuando me muevo con gente pasional como yo, me siento bien".

Estatuas Vivientes

El 21 y 22 de marzo se llevará a cabo en Olavarría el 6º Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes. Será en el Centro Cultural Municipal "San José", de 18 a 20.30. La propuesta está organizada por un grupo de artistas de nuestra ciudad y coordinado por María Inés Banega y Eugenio Mitre que, además de ser estatua, estará en la logística. La iniciativa fue declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante y de interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Nación.